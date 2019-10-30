巴格達迪最後落腳地 村民以為他是外來布商

2019-10-30 00:29:03

〔中央社〕敘利亞伊德利布省巴里沙村居民指出，本來以為住在當地一間大房子裡的伊斯蘭國首腦巴格達迪只是個布商。美軍行動時，對「會動的東西」一律開槍，許多當地人紛紛掛彩。

激進武裝團體伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）26日深夜、27日凌晨在美軍於敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）的突襲行動中引爆炸彈背心而喪命。

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「每日晨報」（Daily Sabah）網站今天報導，巴格達迪生前最後落腳的大平房距離巴里沙村（Barisha）大約500公尺，有混凝土圍牆與外界相隔。當地距土耳其南疆雷伊漢勒（Reyhanli）的邊界關卡吉爾維戈祖（Cilvegozu）25公里。

當地居民巴里沙（Abu Ahmed Barisha）受訪說：「這裡有一間大房子，我們知道住在裡頭的男子是個布商，名叫哈拉比（Abu Muhammad Halabi）。」當地人以為住在裡頭的是一戶外來移民家庭。敘利亞衝突導致成千上萬家庭經常遷徙，這種情況不足為奇。

巴里沙表示，美軍27日凌晨零時左右抵達當地時，由於軍事行動規模龐大，讓居民怕到不敢外出，「任何會動的東西都會遭到美軍射擊」。

他說：「那天晚上在外頭走動或開車的人都遭到槍擊。」美軍的突襲行動進行了4個小時，當地許多房子都遭到毀損，因此而受傷的民眾則被送醫救治。

巴里沙說：「住在大房子裡的人是誰、當天深夜發生什麼事，村民一無所悉。」

美軍當天深夜出動8架直升機、兩部無人機展開突襲。有報導指出，當地有一部汽車和一部卡車因為美軍行動而被撞。巴格達迪和家人生前住的房子在突襲行動後毀於無人機，最後只剩下瓦礫堆。從一旁留下的3個大窟窿不難想見房屋遭到破壞的程度。另外還有3頂帳蓬、兩部汽車、一部摩托車、多棵橄欖樹也嚴重受損。

當地人還說，突襲行動引發爆炸，害幾名孕婦受驚而流產。一對膽戰心驚的老夫婦本來想要跑去躲在附近的兒子家，結果他們手臂和腿部遭到槍擊。

落腳巴格達迪大房子附近帳篷裡的婦女，想到那一夜的時候，眼中仍舊難掩驚恐。其中一名婦人說，朝她們靠過來的一名美軍操阿拉伯語。

她說：「我們看到美國直升機降落的時候怕得要命。他們當中有一個會說阿拉伯語，我覺得他是約旦人。」她表示，當時因為就要發生大規模衝突，這名美軍要求住在帳篷裡的幾個家庭離開。

報導引述這名婦人說，由於巴格達迪家其中一名婦女將自己引爆，美軍於是也對她們進行搜身。有一些軍人盯著她們，一塊等待行動結束。

當地成為巴格達迪生前最後落腳地點令人意外。過去數年屢傳他的死訊，但相關消息始終未獲證實。其中，2017年曾有俄羅斯官員表示，巴格達迪命喪俄羅斯對敘北拉卡（Raqqa）一起空襲的「可能性很高」，但美國官員後來又表示，他應該還活著。（編輯：林治平）

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