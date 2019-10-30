菲南強震電信設備著火 學生被瓦礫砸中身亡

2019-10-30 00:14:03

〔中央社〕菲律賓南部民答那峨島今天發生規模6.6強震，至少6人死亡，50人受傷，包括學校師生逃出校舍時遭瓦礫砸傷，有學生因此身亡。電信通訊設備也因強震著火，導致通訊受阻。

這起地震震央靠近民答那峨島可塔巴托省（Cotabato）杜路南鎮（Tulunan）。

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綜合新聞網站Rappler等菲國媒體報導，由於Smart電信公司通訊設備因強震著火，手機訊號微弱，可塔巴托省姆朗鎮（Mlang）及杜路南鎮災情只能斷斷續續傳出。

根據菲國媒體報導，目前至少6人喪生，而路透社報導的死亡人數已達7人。

南納卯省（Davao del Sur）麥格塞塞鎮（Magsaysay）15歲的中學生巴爾巴（Jessie Riel Parba）被掉落的瓦礫砸中身亡。另有7名國小師生逃出倒塌的校舍時受傷。

菲律賓陸軍第4步兵師發布聲明表示，南可塔巴托省（South Cotabato）科洛那達市（Koronadal）一名男子被整修中校舍掉落的瓦礫砸中身亡。

強震造成的落石和土石流另導致4人喪命，其中2人是可塔巴托省亞拉干鎮（Arakan）居民。

基達帕萬市（Kidapawan）電台播報員佛朗西斯科（Abner Francisco）說，這2名死者是安迪（Angel Andi）和他7歲的兒子雷恩（Rene Boy）。強震震落的巨石砸中他們的屋子，導致兩人喪生，另有一名2歲男童因這起事件受傷。

在杜路南鎮，至少6人被掉落的瓦礫砸傷。

可塔巴托省、 南可塔巴托省、蘇丹古達拉省（Sultan Kudarat）和沙蘭加尼省（Sarangani）至少12個城市停電。索科斯克薩爾根（Soccsksargen）34個城鎮停課。

由於預期還會有餘震發生，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）所長索里頓（Renato Solidum）促請災區民眾待在室外。

民答那峨島16日晚間才發生規模6.3強震，震央在杜路南鎮東南方22公里處，導致7人喪生，215人受傷。

民答那峨島超過7000棟建物因16日的強震受損，約4600位災民還居住在避難所。

在這兩起強震間，共發生870起餘震和53起有感地震。（編輯：林憬屏）

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