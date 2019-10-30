寮國新水電廠商轉 居民憂湄公河斷流毀生計

2019-10-30 00:14:02

〔中央社〕湄公河下游（lower Mekong）河段首座水力發電大壩札雅布里水壩今天在寮國開始商轉。與此同時，泰國方面則有村民抗議這座水壩與其他幾座興建中的大壩將摧毀他們的生計。

路透社報導，在裝機容量1285百萬瓦的札雅布里水壩（Xayaburi Dam）啟用之際，湄公河恰好有部分區段乾涸成涓涓細流，即便此時雨季才剛剛結束。但水壩工程和營運單位都說，流量減少與水壩無關。

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札雅布里水壩商轉後，寮國境內的湄公河下游河段還有至少9個水力發電廠計畫正在興建或規劃中。未來札雅布里水壩將以每單位2泰銖（新台幣2.15元）的平均費率，把95%的電力賣給泰國。

札雅布里水壩歷時9年興建、耗資1350億泰銖（約新台幣1360億元），由泰國企業與銀行興建及融資。計畫打從一開始就爭議連連。

湄公河的泰方河岸今天也出現佛教僧侶舉行儀式，為河流誦經祈福。護河團體自由湄公河組織（Freedom Mekong Group）成員則形容湄公河面臨死亡危險。

護河人士孟帝（Montri Chanthawong）說：「一旦札雅布里水壩正式發電...我們就無法知道河流會怎麼變化、會惡化到何種程度。」

寮國、泰國、柬埔寨與越南境內共有數百萬人的生計仰賴湄公河。北京在中國境內湄公河上游（upper Mekong）河段興築的11座大壩，多年來一直令人憂心會扼殺這條河流。新一波蓋壩潮勢必將激化既有的水源與糧食安全辯論。

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