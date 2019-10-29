黎巴嫩爆發全國示威近2週 總理哈里里宣布辭職下台

黎巴嫩總理哈里里（Saad al-Hariri）今（29）日宣布辭職。（路透）

2019-10-29 23:27:10

〔即時新聞／綜合報導〕中東國家黎巴嫩近日因政府加課新稅，全國各地爆發將近2週的大規模示威抗爭後，總理哈里里（Saad al-Hariri）今（29）日宣布辭職。

綜合外媒報導，黎巴嫩近幾個月來經濟迅速惡化，債務激增和物價上漲，本月17日，政府為解除經濟困境，宣布新財政措施，包括將對「WhatsApp」的免費網路通話課稅等，引起全國民眾不滿，走上街頭示威抗議。

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抗議民眾提出要求政府徹底改革政治體制、哈里里下台等訴求。連日抗爭運動已導致黎巴嫩主要道路交通癱瘓、銀行學校等機構關閉，各地爆發警民衝突。

哈里里在辭職演說中表示，「我無法向你隱瞞這一點，我已經走到了盡頭」。他宣布下台後，首都貝魯特市中心的抗議群眾高聲歡呼。

哈里里領導的內閣，成員包括他的政治對手真主黨，這是伊朗支持的激進分子和政黨。真主黨總書記納斯魯拉（Hassan Nasrallah）上週表示，這些抗議示威是國際陰謀的一部份，旨在推翻該組織。

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