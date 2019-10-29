為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

黎巴嫩爆發全國示威近2週 總理哈里里宣布辭職下台

黎巴嫩總理哈里里（Saad al-Hariri）今（29）日宣布辭職。（路透）

黎巴嫩總理哈里里（Saad al-Hariri）今（29）日宣布辭職。（路透）

2019-10-29 23:27:10

〔即時新聞／綜合報導〕中東國家黎巴嫩近日因政府加課新稅，全國各地爆發將近2週的大規模示威抗爭後，總理哈里里（Saad al-Hariri）今（29）日宣布辭職。

綜合外媒報導，黎巴嫩近幾個月來經濟迅速惡化，債務激增和物價上漲，本月17日，政府為解除經濟困境，宣布新財政措施，包括將對「WhatsApp」的免費網路通話課稅等，引起全國民眾不滿，走上街頭示威抗議。

抗議民眾提出要求政府徹底改革政治體制、哈里里下台等訴求。連日抗爭運動已導致黎巴嫩主要道路交通癱瘓、銀行學校等機構關閉，各地爆發警民衝突。

哈里里在辭職演說中表示，「我無法向你隱瞞這一點，我已經走到了盡頭」。他宣布下台後，首都貝魯特市中心的抗議群眾高聲歡呼。

哈里里領導的內閣，成員包括他的政治對手真主黨，這是伊朗支持的激進分子和政黨。真主黨總書記納斯魯拉（Hassan Nasrallah）上週表示，這些抗議示威是國際陰謀的一部份，旨在推翻該組織。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黎巴嫩反腐敗 數萬人牽起170公里人鏈

黎巴嫩反腐敗 數萬人牽起170公里人鏈
黎巴嫩示威溫馨畫面 大家唱跳BABY SHARK哄男童開心！

黎巴嫩示威溫馨畫面 大家唱跳BABY SHARK哄男童開心！
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
瞎！WhatsApp「要課稅」 黎巴嫩爆發全國示威

瞎！WhatsApp「要課稅」 黎巴嫩爆發全國示威
恐步上希臘後塵！黎巴嫩將宣佈經濟緊急狀態

恐步上希臘後塵！黎巴嫩將宣佈經濟緊急狀態
旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播