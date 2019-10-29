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英高樓惡火釀71死 調查報告：消防隊「指令」害命

英國24層住宅塔樓「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）2017年發生致命大火，造成71人喪命。（路透）

英國24層住宅塔樓「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）2017年發生致命大火，造成71人喪命。（路透）

2019-10-30 00:25:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國24層住宅塔樓「格蘭菲塔」（Grenfell Tower）2017年發生致命大火，造成71人喪命。29日公布的調查報告顯示，倫敦消防隊（London Fire Brigade）在火災期間發生嚴重失誤，「一個指令」讓一些原本應可獲救的人命喪火場。

綜合外媒報導，這場大火是第2次世界大戰以來英國最嚴重民宅火災，震驚全國並引發社會檢討，倫敦西部人口稠密的社會住宅為何成為死亡陷阱。主持公開調查的退休法官（Martin Moore-Bick）週三將在官方刊物發布1000頁報告。

英國媒體29日率先公布摘錄內容。其中，摩爾比克表示，這場大火的肇因是4樓公寓的冰箱，因發生電器故障而引發火災，並譴責消防隊指揮層有許多制度上的缺失，應對大火的準備和培訓嚴重不足，在「格蘭菲塔」火災當晚犯下嚴重失誤。

摩爾比克特別指出，消防隊當時叫24樓的住戶「留在原地」（Stay put），讓許多人撥打999緊急求助電話後放棄撤離，改而選擇留在屋內待援，如果提早1小時或更早要求居民撤離，死亡人數會減少。

摩爾比克表示，「我發現倫敦消防隊的反應存在許多嚴重缺陷，無論是在控制室的操作或是事故現場。」他指出，「這在很大程度上是系統性的缺陷。」

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