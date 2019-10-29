為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

未來癌症可治癒？ 諾貝爾獎得主感性致敬亡妻

凱琳和英國醫學家雷克里夫（Peter Ratcliffe）和美國醫學家塞門薩（Gregg Semenza）3人共同發現了分子機制，可以調節基因的活性以應對不同含量的氧氣，對於對抗貧血、癌症等，都有非常大的突破。（圖片擷取於YOUTUBE）

凱琳和英國醫學家雷克里夫（Peter Ratcliffe）和美國醫學家塞門薩（Gregg Semenza）3人共同發現了分子機制，可以調節基因的活性以應對不同含量的氧氣，對於對抗貧血、癌症等，都有非常大的突破。（圖片擷取於YOUTUBE）

2019-10-30 00:23:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國癌症學家凱林（William George Kaelin），今年與另外兩名醫學家共同獲得諾貝爾生理學或醫學獎，隨後便傳送了一張與亡妻卡羅琳（Carolyn Mary Kaelin）的合照給諾貝爾獎官方。向亡妻表達至深的思念，感謝因妻子的陪伴成就了他的榮耀。凱林透露若是妻子在世定會笑著恭喜他，「我告訴過你這種榮譽會到來。」

根據《每日頭條》報導，「我希望的是20年後，我們能控制大部分的癌症。」凱琳說到，他和英國醫學家雷克里夫（Peter Ratcliffe）和美國醫學家塞門薩（Gregg Semenza）3人共同發現了分子機制，可以調節基因的活性以應對不同含量的氧氣，對於對抗貧血、癌症等，都有非常大的突破。這一發現，尤其是氧氣的供應對於癌細胞的生長和存活至關重要的發現，已經在癌症等領域引起了重要的醫療應用。

凱林亡妻卡羅琳是一位非常優異的乳腺腫瘤專家，也是當時哈佛醫學院附屬醫院最年輕的女性主管。但令人婉惜的是她在42歲那年被診斷出乳腺癌。凱林在妻子患病期間，與她共同抵抗病魔，凱林曾為了能救回妻子拚命鑽研對治癒癌症的突破，希望可以應用於妻子身上，幫助妻子早日痊癒，但卡羅琳還是在2015年永遠地離開了這個世界。

研究近一輩子癌症的凱林，在妻子去世4年後，因其在細胞感知和適應氧氣變化的機制方面的研究，在2019年獲獎。凱林聲稱拍這張照片就是想告訴全世界：我和我的愛妻一起獲得這項殊榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「生理時鐘」獲諾貝爾獎 美學者：震驚得忘了呼吸

「生理時鐘」獲諾貝爾獎 美學者：震驚得忘了呼吸
大隅良典獲諾貝爾獎 盼年輕後進繼續研究

大隅良典獲諾貝爾獎 盼年輕後進繼續研究
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
感念妻子支持 大村智帶著亡妻照領諾貝爾獎

感念妻子支持 大村智帶著亡妻照領諾貝爾獎
諾貝爾經濟學獎 美3學者獲桂冠

諾貝爾經濟學獎 美3學者獲桂冠
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目
2019年諾貝爾和平獎出爐！衣索比亞總理阿邁德獲獎

2019年諾貝爾和平獎出爐！衣索比亞總理阿邁德獲獎

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播