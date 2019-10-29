未來癌症可治癒？ 諾貝爾獎得主感性致敬亡妻

凱琳和英國醫學家雷克里夫（Peter Ratcliffe）和美國醫學家塞門薩（Gregg Semenza）3人共同發現了分子機制，可以調節基因的活性以應對不同含量的氧氣，對於對抗貧血、癌症等，都有非常大的突破。（圖片擷取於YOUTUBE）

2019-10-30 00:23:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國癌症學家凱林（William George Kaelin），今年與另外兩名醫學家共同獲得諾貝爾生理學或醫學獎，隨後便傳送了一張與亡妻卡羅琳（Carolyn Mary Kaelin）的合照給諾貝爾獎官方。向亡妻表達至深的思念，感謝因妻子的陪伴成就了他的榮耀。凱林透露若是妻子在世定會笑著恭喜他，「我告訴過你這種榮譽會到來。」

根據《每日頭條》報導，「我希望的是20年後，我們能控制大部分的癌症。」凱琳說到，他和英國醫學家雷克里夫（Peter Ratcliffe）和美國醫學家塞門薩（Gregg Semenza）3人共同發現了分子機制，可以調節基因的活性以應對不同含量的氧氣，對於對抗貧血、癌症等，都有非常大的突破。這一發現，尤其是氧氣的供應對於癌細胞的生長和存活至關重要的發現，已經在癌症等領域引起了重要的醫療應用。

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凱林亡妻卡羅琳是一位非常優異的乳腺腫瘤專家，也是當時哈佛醫學院附屬醫院最年輕的女性主管。但令人婉惜的是她在42歲那年被診斷出乳腺癌。凱林在妻子患病期間，與她共同抵抗病魔，凱林曾為了能救回妻子拚命鑽研對治癒癌症的突破，希望可以應用於妻子身上，幫助妻子早日痊癒，但卡羅琳還是在2015年永遠地離開了這個世界。

研究近一輩子癌症的凱林，在妻子去世4年後，因其在細胞感知和適應氧氣變化的機制方面的研究，在2019年獲獎。凱林聲稱拍這張照片就是想告訴全世界：我和我的愛妻一起獲得這項殊榮。

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