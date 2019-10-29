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越南偷渡集團分級論價 「VIP」失敗率只有1％

阮廷亮（Nguyen Dinh Luong音譯）可能是這次英國冷凍貨櫃冰屍案的罹難者之一，但他此前告訴家人自己選擇VIP路線。（美聯社）

阮廷亮（Nguyen Dinh Luong音譯）可能是這次英國冷凍貨櫃冰屍案的罹難者之一，但他此前告訴家人自己選擇VIP路線。（美聯社）

2019-10-29 23:58:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國貨櫃39屍命案震驚國際，引發各界對偷渡客的關注。據悉，越南偷渡集團會提供不同價碼的服務，對偷渡者而言，這代表成功與否與活下去的希望，其中，高價的「VIP」路線，只有1%的機會被警察抓到。

《路透》報導，越南籍阮廷亮（Nguyen Dinh Luong，音譯）可能是這次英國冷凍貨櫃冰屍案的罹難者之一，他的父親阮廷嘉（Nguyen Dinh Gia，音譯）透露，「如果走VIP路線，那麼被抓的機率只有1%。這是最安全也是最貴的路線」，「如果走草路，我相信一點存活機會都沒有」，他說，英國貨櫃冰屍案的車輛就是走草路。

「草」是越南人對便宜貨的形容詞。「草路」是從越南橫跨歐陸最便宜的偷渡方式，但路程可能長達數月，甚至要秘密徒步前行，艱苦萬分。

胡志明市的反人口販運人士武米米（Mimi Vu，音譯）指出，走陸路偷渡者通常會從越南進入中國，再越過俄羅斯步行到烏克蘭或拉脫維亞。為了隱密只能在暗夜中穿越叢林與山區；「VIP」則是拿著偽造或回收的護照，從越南搭機到第三國再飛往歐洲，過程只需要幾天，也不必跋山涉水，但相對成本高出許多。

阮廷嘉說，如果是「草路」，從法國往英國需3000英鎊（約新台幣11萬元），若是VIP路線則要花上1萬1000英鎊（約新台幣43萬元）。阮廷嘉表示，阮廷亮說自己選擇VIP路線，所以他不知道兒子到底怎麼走上這條路（草路）。

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