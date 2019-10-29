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維族女音樂家失蹤1年 傳下月現身上海表演引熱議

維族音樂家吐爾遜去年11月失蹤，至今將滿1年，然而，27日卻有消息傳出，她將出席11月4日在上海音樂學院的頒獎典禮，進行演奏。（圖擷取自SanubarTursun＠FB粉專）

維族音樂家吐爾遜去年11月失蹤，至今將滿1年，然而，27日卻有消息傳出，她將出席11月4日在上海音樂學院的頒獎典禮，進行演奏。（圖擷取自SanubarTursun＠FB粉專）

2019-10-29 20:08:30

〔即時新聞／綜合報導〕新疆維吾爾族著名音樂家吐爾遜（Sanubar Tursun）去年11月失蹤，其後音訊全無，至今將滿1年，前天（27日）卻有消息傳出，她將出席11月4日在上海音樂學院的頒獎典禮，進行演奏，引發外界討論。

綜合外媒報導，根據上海音樂學院儀式音樂中心微信公眾號27日的貼文指出，有「維吾爾歌后」之稱的吐爾遜，將和她的團隊在學院的頒獎典禮上，帶來維吾爾傳統樂器木卡姆的演出。

該貼文提到，吐爾遜被視為是國際最知名的維吾爾音樂家，「這些年她活躍於國際樂壇，受邀請在土耳其、倫敦、巴黎、多倫多等城市舉辦演唱會。」

不過，吐爾遜的女婿此前表示，自2018年11月以來，吐爾遜一直處於被監禁在「再教育營」的狀態。中國人權雜誌《寒冬》今年2月也曾報導，吐爾遜的行動自由被中國政府限制，原訂於去年11月在巴黎的演出突然被取消，有消息人士表示，當時她已被逮捕且判5年刑期。

對此，與吐爾遜熟識的倫敦大學亞非學院教授哈里斯（Rachel Harris）表示，也許在上海演出的消息代表吐爾遜現已獲釋，不過，要說大多數維族人的狀況有獲得改善，「還為時過早」。

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