大家的故鄉找到了！ 新研究：人類祖先起源於這個國家

現在人類的起源地被縮小範圍至波札那（Botswana）北部地區。（法新社）

2019-10-29 16:18:28

〔即時新聞／綜合報導〕長久以來，非洲一直被認定是現代人類的發源地，不過確切地區依舊眾說紛紜，最新有研究將人類起源的範圍限縮至波札那（Botswana）北部地區，成果發表在最新一期的科學期刊。

根據《CNN》報導，週一（28日）發表在《自然》期刊（Nature）的研究報告顯示，在距今約20萬年前，現代人類的共同祖先在現今非洲南部的波札那北部地區建立族群，鄰近的納米比亞（Namibia）及辛巴威（Zimbabwe）等國家也有部分群落，他們在接下來的7萬年左右在該地區繁榮發展，直到後來氣候變化導致人們大規模遷移出非洲，最終遍布全球。

請繼續往下閱讀...

研究人員透過分析現代人類血液樣本中的粒線體DNA，對人類起源地進行抽絲剝繭般浩大的比對工程，研究主要作者，澳洲雪梨加萬醫學研究所（Garvan Institute of Medical Research）遺傳學家海耶斯教授（Vanessa Hayes）強調，粒線體DNA彷彿時間膠囊，在世代相傳中緩慢記載著變化，在這次研究中被用於分析古今族群的關聯性。

海耶斯直言，多年以來，學界對於人類起源地的共識為20萬年前的非洲大陸，但一直對確切位置爭論不休，而這次的研究結果已可為人類最早的故鄉定出範圍，未來有助釐清人類祖先出走非洲的路徑、時程及擴散範圍等關鍵項目。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法