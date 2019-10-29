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小鎮詭異命案！她20歲生日當天失蹤 1年後被發現…

法國亞裔少女在20歲生日當天失蹤，一年後被發現已遭殺害及肢解棄屍在凶嫌住家附近的森林內。圖為Sophie Le Tan母親正在為悼念她的鄰居們點燈。（法新社）

法國亞裔少女在20歲生日當天失蹤，一年後被發現已遭殺害及肢解棄屍在凶嫌住家附近的森林內。圖為Sophie Le Tan母親正在為悼念她的鄰居們點燈。（法新社）

2019-10-29 08:26:44

〔即時新聞／綜合報導〕法國東部阿爾薩斯一個只有1.2萬人的小鎮中，20歲亞裔少女Sophie Le Tan，在她20歲生日當天原本是要回到家中與父母一起慶祝生日，不過，卻從此失蹤，直到1年後，警方意外在疑凶住家附近的一個森林內發現一具被肢解的遺骸，經過DNA比對，赫然發現就是Sophie Le Tan。

綜合媒體報導，Sophie Le Tan於去年9月7日生日當天失蹤後，即無訊息，她的父母報警後，警方展開調查，10天後，警方逮到1名59歲的男嫌犯Jean-Marc Reiser，懷疑他可能涉嫌殺害少女，不過，他至今沒有承認殺害該名少女。

根據調查，Sophie Le Tan可能是從網站上找到出租房子的訊息，聯絡上凶嫌Jean-Marc Reiser，並相約見面，不過看房後就失蹤了，一年前，警方即從Jean-Marc Reiser家裡包括衣服、鞋子和地窖中的鋸子等，找到Sophie Le Tan的血跡，浴室也有被徹底清洗過的痕跡。

Jean-Marc Reiser辯解，他是在路上碰到手受傷的Sophie Le Tan，好心的將她帶到家中協助處理傷口，之後她就離開，拒絕承認殺害她。在被收押後，Jean-Marc Reiser還一度向警方要求釋放，不過遭到法官拒絕。

這件事在當地小鎮引發恐慌，直到1年後，Sophie Le Tan終於被找到，但只剩下殘肢遺骸，更讓當地居民害怕。

Sophie Le Tan是一名越南移民，她的父母是在20多年前以難民身份到法國，落腳阿爾薩斯Cernay市，生下3名孩子，Sophie是老大，去年失蹤前是斯特拉斯堡大學經濟管理系的碩士生。

法國亞裔少女在20歲生日當天失蹤，一年後被發現已遭殺害及肢解棄屍在住家附近的森林內。（法新社）

法國亞裔少女在20歲生日當天失蹤，一年後被發現已遭殺害及肢解棄屍在住家附近的森林內。（法新社）

法國亞裔少女在20歲生日當天失蹤，一年後被發現已遭殺害及肢解棄屍在凶嫌住家附近的森林內。圖為Sophie Le Tan住家社區居民為她發起的悼念活動。（法新社）

法國亞裔少女在20歲生日當天失蹤，一年後被發現已遭殺害及肢解棄屍在凶嫌住家附近的森林內。圖為Sophie Le Tan住家社區居民為她發起的悼念活動。（法新社）

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