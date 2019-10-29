美國聯邦傳播委員會11月表決 禁止使用華為中興

2019-10-29 05:00:03

〔中央社〕美國聯邦傳播委員會主席派伊今天提案，將禁止美國鄉村電信營運商採購對美國國家安全構成威脅的通信產品，像是中國華為技術與中興通訊。這項提案預計11月19日投票。

派伊（Ajit Pai）今天發出新聞稿表示，他今天向委員會提出一項共兩部分的提案，希望確保美國通訊網絡安全。美國聯邦傳播委員會（FCC）是美國電信事業監管機構，委員會由5人組成，成員包括民主黨和共和黨人。

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這項提案將禁止接受FCC基金的美國鄉村電信營運商向對美國國家安全構成威脅的企業購買設備或服務，像是中國華為技術或中興通訊。

他在提案中建議，要求獲得FCC基金的合格電訊營運商從其網絡中刪除特定企業的現有設備和服務，並徵求有關如何向這些營運商提供財務援助意見，以協助企業過渡到更受信任的供應商。草案也將透過訊息收集協助評估合格電訊營運商在其網絡中，使用華為和中興設備的程度以及拆除與更換設備成本。

派伊在聲明中表示，涉及5G和美國安全，美國經受不起冒險，並期望取得最好成就。美國必須確保網路不會損及國家安全、威脅美國經濟安全或破壞價值觀。中國政府一再表明願意竭盡所能做到這點，但中國法律要求所有受其管轄的企業秘密遵守中國情資部門要求。

他指出，隨著美國網絡將升級到下一代無線技術，不能忽視中國政府試圖透過網路漏洞從事間諜活動、植入惡意軟體和病毒，危及美國關鍵通訊風險網絡。

派伊表示，FCC必須確保85億美元的服務基金不會遭逢國家安全威脅，並在面對這類風險時發揮作用。因此他提出這項草案，禁止FCC資金的接收者與華為和中興等不受信任的電訊供應商有業務往來。

這項提案預計在11月19日投票。

派伊今年3月時即曾提出類似提案，要求禁止利用FCC基金採購對美國國家安全帶來威脅的企業設備與服務，當時並未點名華為與中興。（編輯：張佑之）

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