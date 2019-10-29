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美稱已妥善處理巴格達迪遺體 攻堅時曾生摛2人

2019-10-29 04:52:32

〔中央社〕美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）今天表示，美軍在敘利亞採取突擊行動並迫使伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）自行了斷時，曾俘虜2名男子。

麥利在國防部簡報中說：「我們生擒了2名成年男子…目前拘留在一座安全的設施中。」但他不願意進一步透露這2人身份及與巴格達迪的關係。

美軍特種部隊週末在敘利亞北部趁夜色採取突擊行動，迫使巴格達迪引爆炸彈背心自殺，並格斃了許多巴格達迪的手下。

麥利說：「在清除目標時，美軍發現巴格達迪藏身在一條隧道中。突擊部隊逼近時，他引爆自盡，行動結束。」

隨後美軍將巴格達迪的屍體送到一座安全設施，以DNA鑑識方法查驗他的身份。麥利說：「他的屍體已經處理，已妥善處理完成。」

據報美方將巴格達迪的屍體海葬，一如蓋達組織首腦歐薩瑪.賓拉登2011年遭美軍擊斃後的處理方式。不過麥利不願證實報導所說，只表示，美方目前並無計畫公布巴格達迪死亡的照片或影片。

麥利也無法證實川普總統所說，巴格達迪死前曾哭泣。

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