美宗教自由大使 赴印度首會晤達賴喇嘛

2019-10-29 03:35:02

〔中央社〕美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克今天訪問印度，並會晤西藏精神領袖達賴喇嘛，討論如何改善藏傳佛教徒在世界各地的宗教自由。美國國務院表示，這是布朗貝克首度與達賴喇嘛會面。

美國宗教自由大使布朗貝克（Sam Brownback）今天在印度展開為期2天的訪問，首日行程即前往印度北部西藏流亡政府所在地達蘭薩拉（Dharamsala），出席西藏表演藝術學院（Tibetan Institute of Performing Arts）60週年成立活動並致詞，以及與達賴喇嘛會晤。

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美國國務院今天發出的新聞稿表示，布朗貝克與達賴喇嘛的會面目的，是討論如何改善藏傳佛教徒在世界各地的宗教自由。國務院官員告訴中央社記者，此次會面是布朗貝克自去年1月接任宗教自由大使職務以來，首次與達賴喇嘛會面。

根據藏人行政中央官網，布朗貝克是近期來訪最高階美國官員，訪團在抵達時表示，美國政府支持西藏人民及達賴喇嘛，也認為挑選達賴喇嘛繼任者，是藏傳佛教系統、達賴喇嘛及其他藏傳佛教領導人的工作，並「不屬於任何政府或實體」。

藏人行政中央官網也指出，布朗貝克在與達賴喇嘛會面時強調，美國強烈支持宗教自由，也相信世界上所有人都應享有此權利，並能平靜、自由信奉他們宗教，「但不幸地，西藏人民不被允許在西藏境內自由信奉宗教，必須逃到印度或其他地方」。

布朗貝克今天與達賴喇嘛會面後，隨即透過推特（Twitter）表示，此次會面加深他該更努力為宗教自由奮鬥的信念。布朗貝克指出：「與達賴喇嘛尊者在印度會面後，我被鼓舞且被深深觸動。他是宗教自由能克服仇恨、分歧及不寬容的活生生證明。」

布朗貝克並說，西藏人是宗教自由的燈塔，對於來自試圖改變、限制及抹滅他們獨特傳統人們的攻擊，他們不只是承受也加以對抗。

根據國務院所公布行程，布朗貝克明天將前往新德里，與相關人士討論擴大美印合作，也計劃參訪宗教景點。在結束印度訪問後，布朗貝克將前往尼泊爾與泰國。（編輯：張佑之）

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