英相強生提前大選案 未達門檻遭到否決

2019-10-29 03:19:02

〔中央社〕英國下議院今天晚間以299票贊成，70票反對，沒有通過434票門檻，否決英國首相強生（Boris Johnson）要求提前大選的動議。

距離原本的10月31日脫歐期限剩不到100小時，歐盟今天同意讓英國脫歐期限延後3個月至明年1月31日，強生隨後推動提前大選。

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英國每5年舉行一次大選，下一次本應該在2022年。若要提前，政府可依「固定任期制國會法」（Fixed-term Parliaments Act）在下議院提出動議，需要下議院650席次中2/3同意，也就是434票。

強生希望在12月12日大選。他在投票前表示，工黨現在「已經沒有藉口」拒絕提前大選。不過，由於提前大選動議沒有綁定大選日期，工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）不信任強生會遵守這個日期，指示黨籍議員棄權不投票。

強生在表決結果出爐後表示，政府今晚將提出法案，繼續推動12月12日舉行大選。（編輯：張佑之）

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