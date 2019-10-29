歐盟同意延長脫歐期限 英相強生不情願接受

2019-10-29 02:59:04

〔中央社〕歐盟今天同意讓英國脫歐期限延後3個月至明年1月31日，英相強生不得不接受現實，正式接受歐盟給的新期限，不過他在給歐盟官員的信件中依舊嘴硬說，這是他「不想要的延期」。

距離原本的10月31日脫歐期限剩不到100小時，歐盟今天終於同意延後脫歐期限。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在推特發文表示：「歐盟27國同意將接受英國的要求，彈性延後（flextension）脫歐期限至2020年1月31日。」彈性延後代表若是英國國會在期限前批准脫歐協議，可隨時脫歐。

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強生在寫給歐盟的信中說，他是被國會強迫延期。他也呼籲歐盟澄清，在明年1月31日之後絕對不可以再次延後脫歐期限。

不過，據知歐盟不太可能給予強生承諾，因為歐盟最主要的目標仍是避免無協議脫歐。在脫歐已經拖了3年的情況下，如果英國在大選後的情勢依舊不能讓脫歐毫無異議地完成，歐盟很可能會讓脫歐繼續「拖歐」。

英國國會晚間如火如荼辯論提前大選。強生希望在12月12日大選。他表示，工黨現在「已經沒有藉口」拒絕提前大選。他對議員表示，沒有人想在冬天去投票，不過這是下議院「自找的」，因為下議院沒辦法完成脫歐。

他也說，工黨是唯一拒絕提前大選的反對黨，他對工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）喊話，說他可以逃跑，但躲不開選民。

英國每5年舉行一次大選，下一次本應該在2022年。若要提前，政府可依「固定任期制國會法」（Fixed-term Parliaments Act）在下議院提出動議，需要下議院650席次中2/3同意，也就是434票。

不過，由於在動議中不需綁定選舉日期，而是在動議通過後再由政府提出，柯賓說，他不相信強生會信守承諾，真的在12月12日大選。柯賓表示：「我要怎麼信任他（強生）會遵守這個日期。」

他表示，如果要讓工黨答應提前大選，選舉日期必須在法律中明確綁定。他並表示，除非無協議脫歐「確定永遠被排除」，否則工黨不會答應任何事情。

柯賓也說，在英國某些地區，12月份下午4時就天黑了，這點必須納入考量。他認為有必要提前大選，但沒必要舉行1923年以來首次冬季選舉。

工黨議員在稍晚的提前大選動議表決中預計將會棄權。

蘇格蘭民族黨（SNP）和自民黨則是同意提前大選，不過希望舉行大選的日期在12月9日。 因為如果12月9日選舉，國會必須提前25個工作天解散，剩下的日子就不足夠讓強生政府倉促通過「退出協議法案」。（編輯：張佑之）

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