法槍擊凶嫌具極右派背景 企圖對清真寺縱火

2019-10-29 02:51:02

〔中央社〕法國警方表示，一名84歲老者今天在西南部貝約納（Bayonne）企圖對一座清真寺縱火時，將另2名有意阻止他的70多歲老者開槍射擊成重傷。凶嫌有極右派背景，現已被捕。

凶嫌在格林威治時間今天下午2時20分前後企圖對清真寺大門縱火，遭74歲和78歲的另2名老者撞見，對方有意加以阻止，凶嫌開槍抗拒。事後傷者已送往附近醫院救治，傷勢嚴重。

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凶嫌在逃離現場時，並將一輛汽車縱火，稍後他在住家附近被捕，警方在他車內起出了一把手槍。

警方消息人士透露，凶嫌有極右派背景。今天攻擊事件發生數小時前，法國總統馬克宏甫呼籲穆斯林，加強對抗「分離主義」，因為法國近日再次發生伊斯蘭激進分子攻擊事件，一名警察單位的員工在辦公室內持刀刺死4名同僚。

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