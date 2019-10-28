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法甲足球聯賽驚見《七龍珠》！巴黎球迷場邊集氣召喚神龍

2019-10-29 00:08:59
巴黎聖日耳曼28日迎戰前來踢館的馬賽奧林匹克，主場球迷在場邊掛上巨型橫幅，用6顆冠軍年份的龍珠召喚神龍為球隊集氣。（圖擷取自Facebook「Killers Fútbol」）

巴黎聖日耳曼28日迎戰前來踢館的馬賽奧林匹克，主場球迷在場邊掛上巨型橫幅，用6顆冠軍年份的龍珠召喚神龍為球隊集氣。（圖擷取自Facebook「Killers Fútbol」）

〔即時新聞／綜合報導〕法國甲級足球聯賽第11輪，由巴黎聖日爾曼對決馬賽奧林匹克的賽場上，驚見主場球迷於觀眾席掛上經典漫畫《七龍珠》神龍的「巨幕橫幅」（Tifo），還可以看到6顆龍珠上印著歷年的奪冠年份，期許今年能再奪一冠湊齊7顆龍珠。

綜合媒體報導，日本經典漫畫《七龍珠》累計到2018年已發行超過2億5千萬冊，在劇情中只要蒐集到散落世界的7顆龍珠，就能召喚神龍實現願望，因此，巴黎聖日耳曼28日迎戰前來踢館的馬賽奧林匹克，主場球迷在場邊掛上巨型橫幅，用6顆冠軍年份的龍珠召喚神龍為球隊集氣，最後，巴黎聖日耳曼成功以4：0氣走馬賽。

早在去年2月26日，巴黎球迷在場邊掛上《七龍珠》主角孫悟空，希望球員能化身超級賽亞人帶球隊贏得勝利，結果同樣是由巴黎聖日耳曼在主場以3：0獲勝。（圖擷取自《新浪游戏》）

早在去年2月26日，巴黎球迷在場邊掛上《七龍珠》主角孫悟空，希望球員能化身超級賽亞人帶球隊贏得勝利，結果同樣是由巴黎聖日耳曼在主場以3：0獲勝。（圖擷取自《新浪游戏》）

早在去年2月26日，巴黎聖日耳曼同樣在主場迎戰馬賽奧林匹克，觀眾當時在場邊掛上《七龍珠》主角孫悟空，希望球員能化身超級賽亞人帶球隊贏得勝利，結果也是由巴黎聖日耳曼在主場以3：0獲勝。

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