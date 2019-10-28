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永遠的6歲！ 兒時石頭砸頭 男子無奈被凍結歲月

今年34歲的朱男（中）因年幼時腦部損傷，現在已經34歲卻依舊保持6歲容貌。（圖片擷取予騰訊新聞）

今年34歲的朱男（中）因年幼時腦部損傷，現在已經34歲卻依舊保持6歲容貌。（圖片擷取予騰訊新聞）

2019-10-28 23:59:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北武漢一名34歲朱姓男子疑似奇蹟凍結歲月，讓他的外表和身型都停留在6歲時的模樣。幼時一次與同伴玩樂中，他不幸遭石頭砸中後腦，沒想到竟導致腦垂體嚴重受損，再加上當時醫療條件不夠先進，導致朱男從樣貌到身形，還有說話的嗓音等身體各項機能都停留在幼時，沒有辦法正常發育。

綜合中媒報導，朱男當時與玩伴嬉戲時不幸被石頭砸中後腦，因當下沒有明顯外傷，所以就沒有特別注意，只覺得隱隱作痛。沒想到當天晚上朱男便開始高燒38度，連續三天打了退燒藥物依然不見好轉。

朱男父母心急如焚便帶他到大醫院進行全面性的檢查，沒想到醫生發現在朱男的大腦中有一個血塊，本以為開刀取出就能解決，沒想到因當時醫療技術不發達，錯過了黃金治療時期，導致腦垂體發生不可逆的傷害。

到了9歲時，朱男發現自己與同齡人差別越來越大，身邊的同學開始長高，發育，變聲，自己卻依沒有任何改變，讓他非常的沮喪。同齡的朋友結婚生子，而今年34歲的朱男依然有著稚嫩的臉龐，無奈又感嘆道「我永遠長不大，他們都長皺紋了，我還是一樣白白淨淨，沒能結婚生子。」後來他開了一間理髮店，決定在父母有生之年，好好盡孝，彌補心中的遺憾。

中國湖北武漢一名34歲朱姓男子疑似奇蹟凍結歲月，讓他的外表和身型都停留在6歲時的模樣。（圖片擷取予騰訊新聞）

中國湖北武漢一名34歲朱姓男子疑似奇蹟凍結歲月，讓他的外表和身型都停留在6歲時的模樣。（圖片擷取予騰訊新聞）

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