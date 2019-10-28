女富豪慘遭水泥封屍 雙手反綁痛苦捲曲封冰櫃

一名58歲女性富豪陳屍在大型冰櫃中，死狀悽慘，屋內也散發濃烈屍臭味。（圖片擷取自中國新浪新聞中心）

2019-10-28 23:20:22

〔即時新聞／綜合報導〕昨（27）日在清邁宗通縣，泰國警方接獲民眾報案，聲稱新大樓內有詭異惡臭，警方循線偵查，沒想到發現一名58歲女性富豪陳屍在大型冰櫃中，死狀悽慘，屋內也散發濃烈屍臭味，泰國警方初步判斷為入室搶劫命案。

綜合中媒報導，泰國警方在案發現場發現了用毛毯覆蓋著的大型冰櫃，且冰櫃仍在正常運作中，廚房內還有2袋已開封的水泥。在警方打開冰櫃後發現這名女性死者，全身被水泥覆蓋，身體變形捲曲，推估至少已經死亡2個禮拜。

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清邁警方調查發現，不幸遇難的這名女富豪生性善良，平時篤信佛教，生前修習佛法，還捐款醫院寺廟等上千萬泰銖。因為了方便到宗通帕塔麗寺廟修行，才買下這棟位在寺廟對面的樓房，還曾捐贈車輛給寺廟。根據警方透露，死者住處的監視器都遭到破壞，手機和汽車也消失，目前屍體已經被運至醫院進行屍檢，要查明真正死因。

今（28）日案情有所突破，泰國警方發現案發後2名可疑男子開走死者的汽車，並在清邁一取款機處取錢，隨後開車前往清萊、南邦又返回清邁。目前，警方已開始循線逮捕犯罪嫌疑人。

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