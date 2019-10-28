為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

女富豪慘遭水泥封屍 雙手反綁痛苦捲曲封冰櫃

一名58歲女性富豪陳屍在大型冰櫃中，死狀悽慘，屋內也散發濃烈屍臭味。（圖片擷取自中國新浪新聞中心）

一名58歲女性富豪陳屍在大型冰櫃中，死狀悽慘，屋內也散發濃烈屍臭味。（圖片擷取自中國新浪新聞中心）

2019-10-28 23:20:22

〔即時新聞／綜合報導〕昨（27）日在清邁宗通縣，泰國警方接獲民眾報案，聲稱新大樓內有詭異惡臭，警方循線偵查，沒想到發現一名58歲女性富豪陳屍在大型冰櫃中，死狀悽慘，屋內也散發濃烈屍臭味，泰國警方初步判斷為入室搶劫命案。

綜合中媒報導，泰國警方在案發現場發現了用毛毯覆蓋著的大型冰櫃，且冰櫃仍在正常運作中，廚房內還有2袋已開封的水泥。在警方打開冰櫃後發現這名女性死者，全身被水泥覆蓋，身體變形捲曲，推估至少已經死亡2個禮拜。

清邁警方調查發現，不幸遇難的這名女富豪生性善良，平時篤信佛教，生前修習佛法，還捐款醫院寺廟等上千萬泰銖。因為了方便到宗通帕塔麗寺廟修行，才買下這棟位在寺廟對面的樓房，還曾捐贈車輛給寺廟。根據警方透露，死者住處的監視器都遭到破壞，手機和汽車也消失，目前屍體已經被運至醫院進行屍檢，要查明真正死因。

今（28）日案情有所突破，泰國警方發現案發後2名可疑男子開走死者的汽車，並在清邁一取款機處取錢，隨後開車前往清萊、南邦又返回清邁。目前，警方已開始循線逮捕犯罪嫌疑人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
水泥封屍案後 她恫嚇大姑「要用水泥把妳封起來」被訴

水泥封屍案後 她恫嚇大姑「要用水泥把妳封起來」被訴
疑宗教修練起衝突 越南4女殺2男 竟用水泥封屍！

疑宗教修練起衝突 越南4女殺2男 竟用水泥封屍！
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
泰國驚傳水泥封屍！男子疑慘死200公升大油桶內

泰國驚傳水泥封屍！男子疑慘死200公升大油桶內
不滿「被分手」 她雇黑手黨殺男友封進水泥牆

不滿「被分手」 她雇黑手黨殺男友封進水泥牆
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉
男童遭餵大量鹽巴、水泥封屍！ 殘忍母親恐面臨29年徒刑

男童遭餵大量鹽巴、水泥封屍！ 殘忍母親恐面臨29年徒刑

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播