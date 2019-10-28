廣州旺旺食品涉偷排廢水？ 傳大量魚群暴斃

魚群暴斃示意圖，與本新聞事件無關。（資料照）

2019-10-28 17:34:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州的旺旺食品公司驚傳涉嫌偷排工業廢水，造成下游河川中的魚群大量死亡，河水也飄著強烈刺激性氣味，嚴重危害河流生態，當局目前已介入調查。

綜合外媒報導，本月18日起，廣州市河長辦接獲巡河人員報告，指廣州市黃埔區永和河發現有大量工業廢水排入，且伴隨著強烈刺激性氣味，並有大量魚類死亡的情形。

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當局追查發現，廣州旺旺食品公司涉嫌將工業廢水偷排入雨水井設施，最終導致廢水流入永和河。調查人員現場採證發現，旺旺食品公司門前的雨水井中，水質呈現PH值11的強鹼性。

對此，廣州旺旺食品公司也發表聲明，表示旺旺集團所有工廠均有先進排污設備，且排放程序符合國家標準，絕無私排污水之事。此外，聲明亦指相關新聞報導未經客觀查證，該公司目前正配合政府確認事件原因。

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