中國搞「山寨版」達賴喇嘛 達賴：轉世制度未必要保留

西藏精神領袖達賴喇嘛認為，轉世制度不一定要保留。（法新社）

2019-10-28 16:28:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕達賴喇嘛是藏傳佛教中格魯派轉世傳承的領袖，但中國政府一直想自行決定達賴喇嘛的轉世傳承。針對外界關心的轉世問題，西藏精神領袖達賴喇嘛表示，轉世的傳統不一定要保留下去。

西藏之聲25日報導，達賴喇嘛上週末在接見印度學生時，提到西藏高僧轉世制度。他表示，他早在1969年就作出聲明，達賴喇嘛的轉世是否需要延續下去，完全取決於西藏廣大信眾，並指出這種傳統不一定要保留下去。

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另外，有關返回西藏的問題，達賴喇嘛指出，雖然他的身體在境外，但他的心卻在西藏；600萬藏人把希望寄託於他，因此他在道德上，有責任去照顧藏人。

本月初，在印度達蘭薩拉召開的第3次流亡藏人特別大會，首要討論的議題，即是北京當局計劃在第14世達賴喇嘛圓寂後，指定一名受共產黨控制的冒牌達賴喇嘛。達賴喇嘛現年84歲，健康狀況出現了一些問題。9月底，美國多名兩黨參、眾議員共同提交《2019年西藏政策及支持法案》，保障達賴喇嘛轉世不受北京介入。

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