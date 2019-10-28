連兩颱重擊日本近百死 3成罹難者乘車遭洪水滅頂

博羅依雖未直接登陸，但外圍雲系仍造成日本大雨成災，至少10死3失蹤，救難單位發現其中半數罹難者是乘車時遭滅頂。（美聯社）

2019-10-28 15:59:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本今年飽受颱風災害，繼法西、哈吉貝颱風接連登陸重創當地，第21號颱風博羅依雖未直接登陸，但外圍雲系仍造成日本東部和東北部的千葉縣、福島縣25日大雨成災，至少10死3失蹤，救難單位發現其中半數罹難者是死於車中，呼籲在災害發生前完成避難相當重要。

綜合媒體報導，博羅依造成暖濕空氣流入，產生類似共伴效應的現象，令日本多地區降下大雨，市原市牛久地方在12個小時內降雨量達到283.5毫米，遠超過常年10月的降雨量數據，大雨造成千葉縣、福島縣2縣至少10死3失蹤，救難單位發現有5名死者是在坐車避難時，遭大水沖水或滅頂而罹難，失蹤民眾也有一半是乘車者。

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而哈吉貝颱風造成的87名死者中，也有25人，約3成受害者同樣是車輛被捲入洪水而罹難，千葉縣的海嘯時避難方針指出，如果水深達50公分以上時，「就會陷入被困車內、車輛漂浮被沖走的非常危險狀態」，日本氣象廳也呼籲時降雨量超過50毫米的強降雨發生時，避免外出乘車。

東京女子大學名譽教授廣瀨弘忠指出，雨中帶著老年人、小孩進行避難時，只能使用汽車，但重要的是時機，應根據行政部門的提醒，儘早完成轉移，倘若災害以發生，請在建築物的上部樓層就地避難。

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