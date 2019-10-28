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兩颱風連擊重創日本 全國農損統計超過483億

日本農林水產省統計，法西及哈吉貝兩次風災所造成的農損超過1732億日圓。（歐新社）

日本農林水產省統計，法西及哈吉貝兩次風災所造成的農損超過1732億日圓。（歐新社）

2019-10-28 13:44:30

〔即時新聞／綜合報導〕今年第15號颱風法西在9月9日登陸日本千葉縣造成嚴重災情，不過在法西風災尚未復原完全，第19號颱風哈吉貝又在10月12日肆虐日本，釀成88死、東日本各地嚴重淹水慘重災情，接連風災重創東日本。日本農林水產省統計，法西及哈吉貝兩次風災所造成的農損超過17億日圓（約新台幣483億）。

根據日本《NHK》報導，農林水產省今表示，哈吉貝颱風造成超過8500個水庫及渠道等農業設施受損483億日圓（約新台幣135億）；稻米及蘋果等農作物則超過1萬4000公頃受損，約106億日圓（約新台幣30億）；林業設施受損349億日圓（約新台幣97億）；漁港等水產設施則受損96億元（約新台幣27億），截自今日早上6點之前，哈吉貝颱風所造成的農損共有1223億8000萬日圓（約新台幣341億）。

由於9月的法西風災造成全日本509億日圓農損，農損及地方重建尚未恢復，哈吉貝就接連侵襲，許多尚未復原的地區又再度被破壞，兩次風災農損合計超過1732億日圓（約新台幣483億）。

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