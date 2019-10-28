黎巴嫩反腐敗 數萬人牽起170公里人鏈

黎巴嫩數萬名抗議民眾組成長170公里的人鏈，穿越國家南北，展現民族團結精神。（法新社）

2019-10-28 15:48:18

〔即時新聞／綜合報導〕中東國家黎巴嫩近日因政府加課新稅爆發大規模示威抗爭，導致交通癱瘓，警方與民眾發生多起衝突。數萬名抗議民眾27日組成長170公里的人鏈，從的黎波里（Tripoli）穿越首都貝魯特（Beirut）到泰爾（Tyre），連接該國北部和南部，展現民族團結的精神。

綜合外媒報導，黎巴嫩政府上週宣布加課新稅，引爆人民長期累積的不滿，走上街頭抗爭，要求政府徹底改革政治體制、總理哈里里（Saad al-Hariri）下台等訴求。突如其來的抗爭運動讓政府措手不及，道路交通癱瘓、銀行學校等機構關閉，各地爆發警民衝突。

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黎巴嫩示威者27日發起人鏈活動，民眾步行、騎腳踏車及機車，在國內主要南北向公路上排成一列手牽手，有些人帶國旗唱國歌，有些人手舉標語，展現團結一致的精神，約在當地時間下午4時，人鏈連結完成，從北部的的黎波里，穿越眾多沿海城市地區，一直到南部的泰爾，總長約170公里。發起人之一的哈穆德（Sally Hammoud）表示，估計有17萬人參與了人鏈活動。

發起人之一的納西夫（Julie Tegho Bou Nassif）表示：「活動背後的想法是從北到南，展現黎巴嫩國民拒絕任何派系關係的形象」；女演員卡瓦姆（Yara Khawam）則表示，「政府將我們囚禁在派別中，並迫使人民彼此憎恨，這活動讓我們看到，黎巴嫩人民願盡全力團結在一起。」

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