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山東67歲老婦產下女嬰 女兒氣要斷關係...丈夫回：有退休金養

中國山東棗莊一名67歲的田姓婦人日前順利產下一名健康女嬰，面對外界及家人反對，黃姓丈夫聲稱兩人有每月5萬的退休金，可以養活孩子。（圖擷取自棗莊快報影片）

中國山東棗莊一名67歲的田姓婦人日前順利產下一名健康女嬰，面對外界及家人反對，黃姓丈夫聲稱兩人有每月5萬的退休金，可以養活孩子。（圖擷取自棗莊快報影片）

2019-10-28 12:16:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東棗莊一名67歲的田姓婦人日前順利產下一名健康女嬰，68歲的黃姓丈夫也開心地表示，「孩子是上天賜給兩人的」，但消息一出引發激烈的質疑聲浪，老夫婦的家人也十分反對，大女兒甚至聲稱要斷絕關係，對於家人及外界的反彈，黃姓老翁表示，不在乎子女的反對及外人看法，並稱有每月5萬的退休金，可以自行養活孩子。

綜合中媒報導，田姓婦人25日早上9時進行剖腹產手術，由山東省婦幼保健院院長王謝桐親自開刀，手術在1小時內順利結束，母女均安，各項指數都很正常。王謝桐表示，這樣高齡、高危的產婦妊娠成功是個奇蹟，醫院會提供專門團隊進行產後照護。

得知妻子手術成功，黃姓丈夫十分激動，面對記者訪問時表示，「孩子是天賜給我們的，既然來了我們就會好好照顧她。現在她們平安，我也是打從心底高興。」

不過，並不是所有人都為這樁喜事喝采，消息經媒體報導後，網友出現質疑聲浪，有人覺得67歲還可以「自然受孕」太假，也有人擔憂年邁的夫妻要如何將女嬰撫養成人，「孩子還沒長大就要照顧80歲的老母」；除了外界質疑，老夫婦的家人也十分反對，大女兒甚至揚言生下後就要斷絕關係。

對此，黃姓丈夫坦言他也有想到將來要面對的問題，但仍有信心地表示，「我們身體健康也不錯，也有一定的經濟能力，有生之年照顧好她是沒問題的」，對於外界及家人的反彈，他則表示，夫妻都有高額的退休金，加上自己是名律師、妻子是婦幼保健院員工，養育孩子方面沒有問題，「我們自己能判斷、自己能做主，誰反對也沒用。」

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