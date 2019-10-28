巴基斯坦曾想買殲10 評估驚見戰機有50個問題嚇壞棄標...

有巴國空軍前軍官透露，當時評估過程中發現「殲-10A」有50多個問題待改而放棄採購念頭。圖為「殲-10B」。（路透）

2019-10-28 11:06:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍第四代戰機「殲-10」於2005年服役，當時巴基斯坦對該機型相當有興趣，一度傳出想採購當時單座量產機型「殲-10A」，但最後不了了之，有軍事記者爆料，有巴國空軍前軍官透露，當時評估過程中發現「殲-10A」有50多個問題待改。

知名軍事記者華恩斯（Alan Warnes）日前在推特上爆料，巴基斯坦空軍前副參謀長、梟龍戰機（FC-1）項目負責人拉蒂夫（Shahid Latif）中將在採訪時透露，在2008-2009年間，巴基斯坦曾考慮過向中國採購「殲-10A」2個中隊約36架戰機，但是他們在當時評估後赫然發現，以他們的標準來看，當時「殲-10A」還有50多個問題有待解決，決定放棄採購的念頭。

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儘管這50多個問題可能無法得知，不過華恩斯表示，他非常有興趣知道當時評估「殲-10A」的飛官，若試飛新型號「殲-10C」時，有無改善之前所發現的問題。

During a recent interview the Pak AF’s former VCAS and JF-17 CPD AVM （Retd） Shahid Latif said the PAF found up to 50 issues on the J-10A when it was evaluated （back in 2008/9?） I remember the CAS then ACM Tanvir telling me the PAF was going to buy 36. Of course it never happened. — Alan Warnes （@warnesyworld） 2019年10月7日

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