為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

巴基斯坦曾想買殲10 評估驚見戰機有50個問題嚇壞棄標...

有巴國空軍前軍官透露，當時評估過程中發現「殲-10A」有50多個問題待改而放棄採購念頭。圖為「殲-10B」。（路透）

有巴國空軍前軍官透露，當時評估過程中發現「殲-10A」有50多個問題待改而放棄採購念頭。圖為「殲-10B」。（路透）

2019-10-28 11:06:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍第四代戰機「殲-10」於2005年服役，當時巴基斯坦對該機型相當有興趣，一度傳出想採購當時單座量產機型「殲-10A」，但最後不了了之，有軍事記者爆料，有巴國空軍前軍官透露，當時評估過程中發現「殲-10A」有50多個問題待改。

知名軍事記者華恩斯（Alan Warnes）日前在推特上爆料，巴基斯坦空軍前副參謀長、梟龍戰機（FC-1）項目負責人拉蒂夫（Shahid Latif）中將在採訪時透露，在2008-2009年間，巴基斯坦曾考慮過向中國採購「殲-10A」2個中隊約36架戰機，但是他們在當時評估後赫然發現，以他們的標準來看，當時「殲-10A」還有50多個問題有待解決，決定放棄採購的念頭。

儘管這50多個問題可能無法得知，不過華恩斯表示，他非常有興趣知道當時評估「殲-10A」的飛官，若試飛新型號「殲-10C」時，有無改善之前所發現的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南海永興島 拍到中國殲10

南海永興島 拍到中國殲10
中國殲-10戰機部署南海永興島 衛星照片曝光

中國殲-10戰機部署南海永興島 衛星照片曝光
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
中國戰機殲-10S驚傳墜毀致2死 駭人屍塊散一地

中國戰機殲-10S驚傳墜毀致2死 駭人屍塊散一地
中國殲10戰機 近距攔截美偵察機

中國殲10戰機 近距攔截美偵察機
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播