巴基斯坦曾想買殲10 評估驚見戰機有50個問題嚇壞棄標...

2019-10-28 11:06:24

〔即時新聞/綜合報導〕中國解放軍第四代戰機「殲-10」於2005年服役,當時巴基斯坦對該機型相當有興趣,一度傳出想採購當時單座量產機型「殲-10A」,但最後不了了之,有軍事記者爆料,有巴國空軍前軍官透露,當時評估過程中發現「殲-10A」有50多個問題待改。

知名軍事記者華恩斯(Alan Warnes)日前在推特上爆料,巴基斯坦空軍前副參謀長、梟龍戰機(FC-1)項目負責人拉蒂夫(Shahid Latif)中將在採訪時透露,在2008-2009年間,巴基斯坦曾考慮過向中國採購「殲-10A」2個中隊約36架戰機,但是他們在當時評估後赫然發現,以他們的標準來看,當時「殲-10A」還有50多個問題有待解決,決定放棄採購的念頭。

請繼續往下閱讀...

儘管這50多個問題可能無法得知,不過華恩斯表示,他非常有興趣知道當時評估「殲-10A」的飛官,若試飛新型號「殲-10C」時,有無改善之前所發現的問題。

During a recent interview the Pak AF’s former VCAS and JF-17 CPD AVM (Retd) Shahid Latif said the PAF found up to 50 issues on the J-10A when it was evaluated (back in 2008/9?) I remember the CAS then ACM Tanvir telling me the PAF was going to buy 36. Of course it never happened.