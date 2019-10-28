「誰送她回家就有機會啪啪啪」日女警醉誘7已婚男警全遭懲

日本北海道函館市西警署25日爆出不倫戀醜聞，一名20多歲女警與至少7名男警搞曖昧。（圖擷取自google地圖）

2019-10-28 12:08:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道函館市西警署25日爆出「集體外遇」醜聞，一名女警與多位已婚男警搞曖昧，更有「誰載喝醉的女警回家，就有機會啪啪啪」的傳言，目前這些涉入的員警已遭警告、訓誡等處分。

根據日本雜誌《週刊文春デジタル》報導，一名20多歲的女警與至少7名男警傳出「不正當關係」；熟識該女警的警官描述「她留著短髮，平時都是化薄薄淡妝，外表看起來就像男孩子，但個性卻很少女」。

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知情人士談起事件曝光的原因，在2018年8月時，該女警與一名已婚男子交往，2人以出差之名到外地幽會，但在旅行途中，他們在一家餐廳發生爭執，店家見狀趕緊報警，事後他們才向到場員警坦承自己也是警察，經通報北海道警察署後，這場不倫戀因此被揭發。

知情人士表示，她經常向男性亂放電，在社交應酬的場合上，常聽見多位男警討論「今天誰送她回家」，並且送她回家的人「就有機會發生性關係」。案情曝光後，涉案的至少7名男警遭到警告、訓誡處分，更有人被調職到偏遠的轄區工作。

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