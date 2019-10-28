比利時出現首位女總理 領導看守政府

2019-10-28 05:11:02

〔中央社〕比利時聯邦預算及公共服務部長威爾梅斯（Sophie Wilmes）今天由國王任命，成為比國史上首位女總理，她將領導目前的看守政府迄新政府籌組完成。

比利時現任總理米歇爾（Charles Michel）即將在12月出任歐洲理事會（European Council）主席，他近日表示需提前準備，因此將在11月初辭職。威爾梅斯在昨天被目前看守的聯邦政府提名為總理後表示，現年44歲的她感謝同僚信任，將盡一切努力確保穩定。

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比利時國王菲力普（Philippe）今天同意任命她成為新總理後，比利時多個外館紛紛在社群媒體上恭賀她成為比國第一位女性總理。

威爾梅斯過去曾在歐盟執委會（European Commission）工作，後來轉赴一家律師事務所擔任經濟和金融顧問，2015年才加入聯邦政府，擔任閣員時間並不長。有比媒報導，她是米歇爾的政壇盟友，因此成為繼任者合乎邏輯。

比利時聯邦政府在去年耶誕節前出現政治危機，國會第一大黨新法蘭德斯聯盟（NVA）因反對米歇爾簽署「全球移民契約」而退出執政聯盟，隨後國會又通過對米歇爾的不信任案，導致聯邦政府淪為看守內閣，即使今年5月舉行大選，但迄今各黨仍在協商，待新聯邦政府籌組完成。（編輯：陳彥鈞）

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