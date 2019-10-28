伊斯蘭國首腦身亡後 發言人穆哈加傳遭擊斃

2019-10-28 03:59:02

〔中央社〕伊斯蘭國首腦巴格達迪稍早死於美軍突襲行動後，敘利亞境內庫德族民兵團體「人民保衛軍」今天指出，美軍和庫德族接續在敘國北部發動聯合突襲，並擊斃伊斯蘭國發言人穆哈加。

路透社報導，人民保衛軍（YPG）主導的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces）表示，透過敘利亞民主力量情報人員和美國軍方之間的合作努力，穆哈加（Abu al-Hassan al-Muhajir）在敘國邊境城鎮賈拉布魯斯（Jarablus）附近被擊斃。

請繼續往下閱讀...

敘利亞民主力量司令艾布迪（Mazloum Abdi）指出，這起突襲是「先前行動的延續」，他說的先前行動是美軍稍早在敘國西北部發動突襲，導致伊斯蘭國（Islamic State）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）喪命。

艾布迪還形容穆哈加是巴格達迪的得力左右手。

法新社報導，總部設於英國的「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）也證實了穆哈加的死訊。

美國總統川普稍早宣布，美軍帶頭在敘國西北部發動夜間突襲，期間巴格達迪哭號逃命，最後引爆炸彈身亡。

川普還提到，巴格達迪進入一座沒有出口的坑道後引爆炸彈，美方在他喪命後15分鐘，就以DNA檢驗確認死者就是巴格達迪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法