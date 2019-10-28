伊斯蘭國首腦自爆喪命 美國防部長：原本要活捉

2019-10-28 01:27:02

〔中央社〕美國特種部隊在敘利亞西北部發動突襲，導致伊斯蘭國首腦巴格達迪在逃命中引爆炸彈身亡。美國國防部長艾斯培今天說，突襲行動原本要盡可能活捉巴格達迪，必要時才會擊斃他。

艾斯培（Mark Esper）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們試圖叫巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）出來並投降。但他拒絕且逃入地道，在企圖抓他出來的過程中，我們認為他引爆了自殺炸彈背心而喪命。」

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艾斯培指出，2名美軍在這場緝捕伊斯蘭國（Islamic State）首腦的行動中受到輕傷，但兩人已經返回部隊。

他還提到，美國總統川普在上週批准了這場突襲行動。

伊斯蘭國一度掌控敘利亞與伊拉克大片區域，不僅殘忍攻擊少數族群，還以極端狂熱的伊斯蘭教義之名，在全球5大洲發動攻擊，巴格達迪在美軍攻擊中喪命對這個聖戰組織堪稱重大打擊。

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