英貨櫃39屍案 越南24家庭通報親人失聯

英國艾塞克斯（Essex）這輛冷凍貨櫃車23日驚傳發現39具遺體，檢警一度認為全是中國人，目前卻有證據指向可能有不少是冒用偽造中國證件的越南人。（路透，資料照）

2019-10-28 00:37:27

〔中央社〕英國冷凍貨櫃39屍命案有越南籍人士是受害者，截至今天下午，共有24個家庭向越南政府通報親人在英國失聯。越南中北部兩省警方已向失聯者家屬採樣DNA，將送鑑定比對，以辨識死者身分。

英國艾塞克斯郡（Essex）23日發生冷凍貨櫃車命案，英國警方在貨櫃內發現39具屍體，死者為38名成人和1名青少年。原本據報39名死者全為中國籍，但後來傳出39人當中有越南籍人士，可能有多達20人是持偽造的中國護照。

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越南「民智報」網站今天報導，截至27日下午為止，已有14個來自義安省（Nghe An）的家庭及10個來自河靜省（Ha Tinh）的家庭向當地政府通報，親人近日在英國失聯並請求協尋。

其中，來自河靜省宜春縣（Nghi Xuan）綱間村（Cuong Gian）的男子阮輝煌（Nguyen Huy Hoang）通報，15歲的弟弟阮輝雄（Nguyen Huy Hung）在前往英國途中失去音訊，自9月22日起無法聯絡，可能也以貨櫃偷渡，是死者之一。

阮輝煌表示，他有2個姐弟，弟弟是老么，姐姐目前在南韓工作，父母一年來在英國工作，3個月前弟弟計劃去英國工作，所有手續都由父母安排辦理。

報導說，上述家庭通報親人在英國失聯後，河靜省與義安省警方已對失聯者家屬採取頭髮與血液樣本，做DNA鑑定再送去比對，以利相關機構辨識死者身分。

河靜省公安廳副廳長鄧懷山（Dang Hoai Son）表示，警方正在查明這些家庭提供的消息是否正確，了解他們親戚以合法還是非法方式前往英國，「若貨櫃命案39人當中有當地人，相關機構將採取公民保護等措施」。

義安省公安廳副廳長黎克說（Le Khac Thuyet）表示，目前未有官方消息傳出，但如果命案死者中有當地人，警方將調查非法把受害者送往國外的個人或組織，並依法嚴格處理。

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