IS首腦斃命川普得意 網友諷：別忘賓拉登死後你怎麼說

伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（見圖）在美國特種部隊發動秘密突襲時，引爆炸彈喪命，這是2011年蓋達組織前領導人賓拉登遭擊斃以來，美軍最受矚目的狙殺行動之一。（美聯社）

2019-10-28 00:54:03

〔中央社〕美國總統川普今天宣布，美國特種部隊發動秘密突襲時，伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪引爆炸彈喪命，這是2011年蓋達組織前領導人賓拉登遭擊斃以來，美軍最受矚目的狙殺行動之一。

川普今晨召開記者會證實，美軍昨晚對敘利亞西北部發動突襲時，巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）引爆身上自殺炸彈背心身亡，事後檢驗結果確認巴格達迪的身分。他表示，巴格達迪的黨羽有多人喪命，美軍則未折損任何人員。

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2011年5月2日，美國海豹部隊於巴基斯坦凌晨時分狙殺911攻擊案主謀、蓋達組織（Al-Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）。當年美國總統歐巴馬與時任國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）等高官齊聚白宮戰情室監看獵殺賓拉登的景象，留下重要歷史鏡頭。

對美國而言，抓捕賓拉登絕非輕而易舉，光是確認賓拉登的下落就得花上幾年時間。

根據美國有線電視新聞網（CNN），美國情報單位2007年左右就查出賓拉登一名信差的姓名，經過抽絲剝繭，直到2010年8月才確認信差和他的兄弟就住在巴基斯坦阿伯塔巴德區（Abbottabad）一棟豪宅。

由於信差顯然住不起這樣的豪宅，實在啟人疑竇。美國中央情報局（CIA）隨後通報當時的總統歐巴馬，指賓拉登疑似就住在豪宅內。

究竟賓拉登生前最後藏身處是何等模樣？據傳這棟豪宅價值達100萬美元，被12至18英尺高的圍牆環繞，牆的頂端還裝有鐵絲網，而且沒有電話與網路服務，顯然門禁森嚴。豪宅總共有3層樓，明顯比同區其他民宅更巨大，但距離巴基斯坦軍事學院（Pakistan Military Academy）並不遠。

據傳賓拉登為了蓋這棟豪宅，還向當地官員行賄。

當年華府雖無法斷然確認賓拉登就在屋內，仍開始步步為營地籌畫。歐巴馬在2011年3至4月一共5次召集國家安全會議（National Security Council）開會，直到4月29日才下令突襲豪宅。

2011年5月2日凌晨，25名海豹部隊成員趁著夜色分乘兩架黑鷹直升機抵達豪宅外頭。但眼前任務並不容易，特種部隊必須先通過外牆，然後一路攻進賓拉登和家人居住的2和3樓。為了這場行動，美軍發揮壓箱絕活，還出動一隻戰犬（war dog）一同空降搜尋爆裂物和賓拉登藏身處。

在這場為時40分鐘的行動，賓拉登於行動最後5至10分鐘，左眼上方中彈，一代恐怖組織首腦就此歸西。除了賓拉登，另外還有3男1女喪命，包括賓拉登其中一個兒子。

為確保死者就是賓拉登無誤，美方除了獲得他的一名妻子指認，還動用臉部辨識技術。

據傳美軍行動期間也在豪宅裡發現大量色情書刊，但不確定為誰所有。

獵殺賓拉登行動當天，美方便依據伊斯蘭律法，在美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）舉行海葬，讓賓拉登長眠阿拉伯海（Arabian Sea）。而蓋達組織到5月6日才透過論壇發布聲明證實賓拉登的死訊。

白宮公布川普將於今天上午9時（台灣時間晚間9時）作重大宣布後，根據美國新聞網站The Inquisitr，網友紛紛猜測可能與巴格達迪之死有關。

許多網友也回憶起川普2012年的推文，提醒川普可別邀功。當年川普寫道：「別再恭喜歐巴馬擊斃賓拉登了」、「是海豹部隊擊斃賓拉登」。

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