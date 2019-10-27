日本2滑翔翼搶著陸點互撞 女大生駕駛重傷昏迷

日本鳥取市山區今日下午發生一起空中意外，兩架滑翔翼在高空發生碰撞，21歲的女大生駕駛重傷昏迷，被直升機送往鳥取市內醫院急救，另一位46歲女性駕駛則無明顯外傷。（圖擷取自NHK NEWS WEB）

2019-10-27 22:08:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本鳥取市山區今（27）日下午發生一起空中意外，兩架滑翔翼（hang glider）在高空發生碰撞，21歲女大生駕駛重傷昏迷，被直升機送往鳥取市內醫院急救，另一位46歲女性駕駛則無明顯外傷。

綜合媒體報導，本起高空事故發生在鳥取市河原町海拔334公尺的靈石山，21歲女大生駕駛小松因撞擊力道過大陷入昏迷，之後被直升機載往鳥取市區的醫院治療；另一名46歲婦女駕駛也被送到醫院檢查，消防人員表示該駕駛當時意識清楚，且無明顯外傷。在意外發生後，兩架滑翔翼墜毀於距離山頂約100公尺處的山坡。

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日本鳥取市的靈石山近日舉辦「滑翔翼活動」，吸引共44位愛好者參加，根據警方調查，在意外發生當下，天上仍有多架滑翔翼在飛行，鳥取地方氣象台的報告也顯示，事發時沒有觀測到強風；然而，活動方的秘書處則指出，兩人可能是在爭奪著陸點才導致碰撞事故。

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