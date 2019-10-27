遭美軍突襲 IS首領巴格達迪傳自爆身亡

傳IS首腦巴格達迪遭美軍圍攻，無路可逃下選擇引爆炸彈背心，自爆身亡。圖為今年4月錄影現身影像。（法新社）

2019-10-27 15:36:40

〔即時新聞／綜合報導〕多年來行蹤成謎的伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），傳出在敘利亞伊德利卜（Idlib）一處遭美軍發現，鎖定目標後，美國總統川普26日授權特種部隊發動斬首行動，美軍空襲後，降落地面，有官員透露，巴格達迪在發現自己沒有逃脫機會後，選擇引爆炸彈背心，自爆身亡。

綜合美國媒體報導，美軍26日突襲敘利亞伊德利卜一處地點，伊斯蘭國一名「高價值的目標」喪生，該消息已被川普政府高級官員證實，目前傳出死者就是伊斯蘭國首腦巴格達迪，美國總統川普在台灣時間今上午在推特上透露「剛剛發生了件大事」，預計今晚9點發表重大聲明，外界猜測可能與此次突襲擊斃重要目標有關。

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有熟悉內幕的官員透露，這次行動由美國陸軍特種部隊執行，特種部隊發動攻擊，巴格達迪疑似發現自己走投無路之際，選擇引爆炸彈背心自爆，其2位妻子也在交火中喪生，美國士兵並未在行動中傷亡。

伊拉克當局也證實巴格達迪死訊，稱與敘利亞合作的追捕巴格達迪小組透露，其企圖由敘利亞西北部伊德利卜潛逃到土耳其邊境，行蹤曝光後，巴格達迪與隨從都被擊殺。

被歐美和中東大部分國家列為頭號恐怖分子的伊斯蘭國首腦巴格達迪，唯一一次公開現身是在2014年7月攻佔伊拉克大城摩蘇爾後，在當地大清真寺宣布伊斯蘭國成立，隨後這5年來行蹤成謎。

多年來一直傳出巴格達迪死訊，直到今年4月才再次透過錄影畫面現身，目前美軍正在進行DNA或其他生物辨別方式確認這名「高價值的目標」身分，而其據點也已經被美軍空襲夷平。

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