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千年禁令將解除？主教峰會建議亞馬遜已婚男當神父

天主教主教投票通過，准許亞馬遜偏遠地區的已婚男性擔任神父，若教宗批准，極有可能解除教會長達1000年的禁令。（歐新社）

天主教主教投票通過，准許亞馬遜偏遠地區的已婚男性擔任神父，若教宗批准，極有可能解除教會長達1000年的禁令。（歐新社）

2019-10-27 11:09:33

〔即時新聞／綜合報導〕天主教主教們週六（26日）投票通過了一項提案，准許亞馬遜偏遠地區的已婚男性擔任神父，並交由教宗方濟各（Franciscus）批准，由於教宗先前對此採取開放態度，因此極有可能解除天主教長達1000年的禁令，並改革神職人員制度。

綜合外媒報導，亞馬遜地區的184位主教，以128票贊成、41票反對，通過已婚、成年並且具有美德的男性，可以被任命為司鐸，並將其派至尚未分配神職人員的天主教地區，以解決偏遠教區神父人力不足的問題。目前此提案僅限亞馬遜偏遠地區，但已經為全球放寬神父已婚身分開啟先例。

考慮到偏遠教區人力的缺乏，並且在社區的宗教據點女性領袖占一定比例，亞馬遜地區的主教們也決定同意研究，並批准了一項提議，關於讓女性擔任執事。教宗方濟各週六在會議上坦言，「我們仍然沒有意識到教會中婦女的重要性」；對於解除神父婚姻禁令，教宗也同樣保持開放態度，並預計會在今年底做出正式回應。未來，這兩項爭議可能帶來教會突破性的改革，或者分裂。

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