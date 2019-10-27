驚！巴基斯坦小城 近900名兒童疑感染愛滋

巴基斯坦城市拉托德羅（Ratodero）爆發愛滋疫情（HIV），約近900名兒童檢測出陽性。（路透）

2019-10-27 12:48:33

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦20萬人口的城市拉托德羅（Ratodero）爆發愛滋疫情（HIV），將近900名兒童檢測出陽性，當局目前最初將疫情爆發歸因於一名兒科醫生，指控他重複使用針筒，但當地糟糕的公衛環境，恐才是疫情快速擴散的推手。

根據《紐約時報》 報導，今年年初，拉托德羅有近900名兒童臥病在床、高燒不止，父母們陷入了恐慌。今年4月，診斷結果出爐，該市成為HIV疫情中心，並感染了大多數兒童，年紀幾乎不超過12歲。

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報導指出，自疫情爆發以來，大約有1100名市民檢測出陽性結果，即每200人就有1人。衛生官員認為，實際數字可能要高得多，因為到目前為止，只有一小部分的人口接受了檢測。當局人員到拉托德羅進行調查時，發現許多受感染的孩子都曾由同一位兒科醫生杭格羅（Muzaffar Ghanghro）看過病，杭格羅為許多貧窮的家庭提供醫療服務，似乎是這次疫情爆發的中心。

杭格羅為當地居民賈巴尼（Imtiaz Jalbani）的6個孩子看病，其中4個感染HIV，其中最小的2名小孩已經逝世。賈巴尼透露，他看到杭格羅從垃圾桶翻出一個針筒，並為他6歲的兒子注射。當賈巴尼抗議時，杭格羅反叫他去找另一位醫生，因為付不起更昂貴的醫藥費，賈巴尼只能作罷。

杭格羅因為業務疏失、過失殺人及造成意外傷害而被警方逮捕，但是他目前仍未被定罪，在接受訪問時，杭格羅堅稱自己是無辜的，並否認重複使用針筒。

衛生官員指出，杭格羅不太可能是疫情爆發的唯一因素，出訪當地的官員看到許多醫生也在重複使用針筒，理髮師使用未消毒的刀片理容，而牙醫使用未消毒的工具為病人看牙。衛生官員說，這種不衛生的做法在巴基斯坦很普遍，可能是該國愛滋感染率急劇上升的原因，而拉托德羅實在太窮了，才會使這種情況更普遍。

根據聯合國愛滋病聯合規劃署估計，從2010年到2018年，巴基斯坦的愛滋病陽性人數幾乎翻了一倍，達到約16萬人。期間，15歲至24歲的患者已躍升38%。巴基斯坦政府對愛滋防疫沒投入太多資源，目前幾乎是仰賴國外的協助。

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