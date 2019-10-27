為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

驚！巴基斯坦小城 近900名兒童疑感染愛滋

巴基斯坦城市拉托德羅（Ratodero）爆發愛滋疫情（HIV），約近900名兒童檢測出陽性。（路透）

巴基斯坦城市拉托德羅（Ratodero）爆發愛滋疫情（HIV），約近900名兒童檢測出陽性。（路透）

2019-10-27 12:48:33

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦20萬人口的城市拉托德羅（Ratodero）爆發愛滋疫情（HIV），將近900名兒童檢測出陽性，當局目前最初將疫情爆發歸因於一名兒科醫生，指控他重複使用針筒，但當地糟糕的公衛環境，恐才是疫情快速擴散的推手。

根據《紐約時報》 報導，今年年初，拉托德羅有近900名兒童臥病在床、高燒不止，父母們陷入了恐慌。今年4月，診斷結果出爐，該市成為HIV疫情中心，並感染了大多數兒童，年紀幾乎不超過12歲。

報導指出，自疫情爆發以來，大約有1100名市民檢測出陽性結果，即每200人就有1人。衛生官員認為，實際數字可能要高得多，因為到目前為止，只有一小部分的人口接受了檢測。當局人員到拉托德羅進行調查時，發現許多受感染的孩子都曾由同一位兒科醫生杭格羅（Muzaffar Ghanghro）看過病，杭格羅為許多貧窮的家庭提供醫療服務，似乎是這次疫情爆發的中心。

杭格羅為當地居民賈巴尼（Imtiaz Jalbani）的6個孩子看病，其中4個感染HIV，其中最小的2名小孩已經逝世。賈巴尼透露，他看到杭格羅從垃圾桶翻出一個針筒，並為他6歲的兒子注射。當賈巴尼抗議時，杭格羅反叫他去找另一位醫生，因為付不起更昂貴的醫藥費，賈巴尼只能作罷。

杭格羅因為業務疏失、過失殺人及造成意外傷害而被警方逮捕，但是他目前仍未被定罪，在接受訪問時，杭格羅堅稱自己是無辜的，並否認重複使用針筒。

衛生官員指出，杭格羅不太可能是疫情爆發的唯一因素，出訪當地的官員看到許多醫生也在重複使用針筒，理髮師使用未消毒的刀片理容，而牙醫使用未消毒的工具為病人看牙。衛生官員說，這種不衛生的做法在巴基斯坦很普遍，可能是該國愛滋感染率急劇上升的原因，而拉托德羅實在太窮了，才會使這種情況更普遍。

根據聯合國愛滋病聯合規劃署估計，從2010年到2018年，巴基斯坦的愛滋病陽性人數幾乎翻了一倍，達到約16萬人。期間，15歲至24歲的患者已躍升38%。巴基斯坦政府對愛滋防疫沒投入太多資源，目前幾乎是仰賴國外的協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國再傳基因編輯 治血癌愛滋男

中國再傳基因編輯 治血癌愛滋男
疫病》8月新增140愛滋感染者 新北市通報案例最多

疫病》8月新增140愛滋感染者 新北市通報案例最多
自住客瘋什麼？高CP物超所值最青睞

自住客瘋什麼？高CP物超所值最青睞
一勞多益！七夕「性」起別忘套 約16％愛滋感染者不自知

一勞多益！七夕「性」起別忘套 約16％愛滋感染者不自知
美愛滋新藥 一年只須植入一次

美愛滋新藥 一年只須植入一次
天才少女韓德森 連4年至少2勝

天才少女韓德森 連4年至少2勝
外國同志來台用健保治愛滋？ 綠委林靜儀臉書怒駁

外國同志來台用健保治愛滋？ 綠委林靜儀臉書怒駁
男男性行為捐血很危險？ 林靜儀斥「造謠者」：非常可惡

男男性行為捐血很危險？ 林靜儀斥「造謠者」：非常可惡

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播