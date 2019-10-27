貨真價實「釀酒人」！ 他體內會自行釀造酒精...

美國一名男子沒喝酒卻被警方酒測驗出血液酒精濃度0.2％，比法定數值高出2.5倍，原來他體內會自行釀造酒精。啤酒示意圖。（法新社） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2019-10-27 10:13:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州一名男子遭警方酒測臨檢時，拒絕接受呼氣測試因此被送去醫院抽血，驗出血液酒精濃度為0.2％，比法定數值高出2.5倍。儘管他百般辯解他沒喝酒，但連醫生也不相信他。不過，紐約里奇蒙大學醫學中心的研究人員最後發現男子所言非虛，因為他真的沒飲酒，而是身體會自行釀造酒精。

據《CNN》報導，男子的腸子內含有酵母，將他飲食中的碳水化合物轉化為酒精，是相當罕見的自釀酒精綜合症（Auto-brewery syndrome），該病症通常發生在上胃腸道，也就是胃和小腸的前端部位。

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該病例的主要研究者、阿拉巴馬大學伯明翰分校首席內科住院醫師馬利克（Fahad Malik）表示，這些患者和酗酒的狀態完全相同，例如呼氣、嗜睡、走路踉踉蹌蹌等等，唯一的區別是他們可以接受抗真菌藥物（酵母為真菌的一種）治療。

里奇蒙大學醫學中心的研究人員透露，該名男子很可能是幾年前服用的抗生素改變了腸道微生物，導致酵母在體內生長，院方透過抗真菌療法和益生菌協助改善其腸道內的細菌，大約過了一年半之後，男子「醉酒」的症狀已逐漸消失，但還是會偶爾檢查自己的呼氣酒精含量。

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