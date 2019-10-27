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寄望中共太幼稚！ 新疆再教育營受害者痛訴親身經歷

古力巴哈昨（26）日出席座談會，談及再教育營裡的親身經歷，數度哽咽。（中央社）

古力巴哈昨（26）日出席座談會，談及再教育營裡的親身經歷，數度哽咽。（中央社）

2019-10-27 13:05:25

〔即時新聞／綜合報導〕曾被關押於新疆再教育營長達1年3個月的維吾爾裔哈薩克公民古力巴哈（Gulbahar Jelilova），昨（26）日受邀來台分享親身經歷。她強調，如果台灣人見到新疆維吾爾人的現況，還覺得能寄望於中共，「那真是太幼稚了」，「台灣就可能變成東突厥斯坦（新疆）」。

綜合媒體報導，古力巴哈於2017年突遭中國警方逮捕，當局在沒有證據的情況下指稱她「資助恐怖份子」，她因而被關押於再教育營中長達465天。古力巴哈日前受台灣東突厥斯坦協會等組織邀請，來台親訴經歷，也成為首位在台現身的新疆再教育營受害者。

無證據遭逮捕 獄中環境極惡劣

現年55歲的古力巴哈是一名單親媽媽，她自1997年起往來新疆並批貨回哈薩克販售，藉此養育3名子女。2017年5月，古力巴哈如常抵達新疆烏魯木齊下榻，3名員警敲門要求查驗護照，卻對她進行疲勞訊問，並將她帶往新疆第三監獄。

古力巴哈被帶到一個僅有8坪大、沒有窗戶的牢房，裡頭關了40名女性，年齡從14歲至80歲不等，所有人都必須隨時戴著5公斤重的腳鐐。其中的外國人不多，絕大多數都是中國籍維吾爾人，另有1名漢人是法輪功成員。

古力巴哈表示，她們每次用餐前都得先唱中國國歌「義勇軍進行曲」等5首愛國歌曲，而領到的餐通常是饅頭、飄著幾片高麗菜葉的湯、或是麵粉與水和成的「粥」。此外，她們每個月只能洗一次2分鐘的冷水澡，因此身上都長出疥瘡和膿包，頭髮也滿是頭蝨。

注射不明藥物 性侵酷刑頻傳

古力巴哈指出，獄方定期要求她們注射及服用不明藥物，不僅是為了讓所有人停經、避孕，更讓她開始失去記憶、產生「自己出生於再教育營」的幻覺。古力巴哈出獄後接受治療，醫師說她身體裡的毒素需要很長一段時間才能排除乾淨。

古力巴哈被指控提供人民幣1萬7千元（約新台幣7萬3千元）給某位新疆維吾爾族男性，但她根本不認識對方，因而每次都拒絕在「自白」或「筆錄」上簽名，卻也每次都被毆打。甚至有一次，一名獄警直接脫了褲子，揚言要把生殖器塞到她嘴裡。

古力巴哈進一步指出，獄方每次單獨訊問可長達24小時，某些人被提訊後就再也沒回來，其他人則通常是全身瘀青、流血地回來，甚至手指上會有被針穿過的酷刑痕跡。回來的人通常低頭不語，只是不停地哭泣。

盼藉親身經歷 提醒世人珍惜自由

有賴於3名兒女的奔走，古力巴哈在被關押了1年3個多月後，終在聯合國介入下獲無罪釋放。重獲自由的她希望藉由自己的親身經歷，讓各國對中國施壓，關閉新疆再教育營。

古力巴哈最後強調，她作為一名普通女性，並不想評論哪個政府好、哪個政府壞，她所說的都是親身經歷，她希望提醒大家珍惜自由，希望讓獄中的姊妹獲得自由，「其餘的，希望大家能從我的經歷中，自己得出結論」。

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