男友枕頭藏「前任相片」 女崩潰提分手...結局超展開

一名英國女子日前在男友的枕頭內找到一張疑似前任的照片，讓她氣得提出分手，事後得知真相才發現是自己搞錯，讓她十分尷尬。（照片取自@jrouncey推特）

2019-10-27 15:07:11

〔即時新聞／綜合報導〕情侶持有前任的物品可能會讓另一半醋勁大發，尤其是把照片藏在私密的空間，一名英國女子日前就在交往多年男友的枕頭內搜出一張不明女子的照片，讓她情緒崩潰，氣得提出分手，直到收到男友回傳的訊息，她才知道自己搞了個「大烏龍」，把廣告標籤當成男友前任的照片，讓她十分尷尬，也使這段令人哭笑不得的糗事在網路爆紅。

根據《太陽報》報導，住在英國曼徹斯特的喬伊（Joi），日前在男友家過夜時，好奇偷翻男友的枕頭裡面，卻意外發現一張「神秘女子」燦笑的照片，讓她非常震撼，以為照片中的女子是男友的前任，喬伊心碎地向媽媽及閨密哭訴，並且寫下一大段訊息向男友提分手，隨後她跑進浴室一邊洗澡一邊痛哭，不敢看男友的回覆。

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但當喬伊從浴室出來確認手機訊息時，發現男友回傳了一張照片，她仔細一看，原來「神秘女子」的照片其實是床墊上的廣告，之前自己只看到廣告的一半，全圖是一男一女特寫的鏡頭。事件真相大白，令誤會男友的喬伊超尷尬，「恨不得當下被殺死」，隨後男友回家看到喬伊也開懷大笑，所幸兩人並沒有這起「烏龍事件」而感情生變。

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