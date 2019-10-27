富士山山腳耶誕燈會 首次邀台灣花燈參展

2019-10-27 06:17:33

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕台灣「花燈王」藍永旗結合東西文化打造的12星座花燈，26日晚間在日本靜岡縣御殿場「光之角落燈會」點亮，這是該燈會舉辦18年來首次邀請台灣花燈參加。主持點燈儀式的駐日代表謝長廷表示，這是台日很好的交流活動，放眼明年東京奧運，御殿場和小山町是台灣的接待城市，希望能藉此多介紹台灣，增加彼此交流。

台灣花燈隨著台日民間交流密切，近年開始獲邀在日本知名的燈會上亮相，例如青森縣夏季知名的祭典「睡魔祭」，今年首次邀請台灣燈會天蓬大元帥（豬八戒）花燈參展，大阪耶誕燈會「光之饗宴」，則已連續兩年邀請台南以上千盞花燈，展現古都的廟埕風光。台灣花燈色彩繽紛和造型多樣很具南國風味，和具有西洋色彩的耶誕彩燈同台競演，特別醒目也毫不遜色。

「光之角落燈會」是由御殿場大型度假村「時之栖」主辦，今年進入第18屆，每年冬天由550萬顆燈泡打造的耶誕彩燈，是日本知名的耶誕彩燈之一。度假村社長庄司政史表示，在因緣際會下得知台灣花燈王藍永旗的事績，所以特別邀請他今年帶著充滿台灣風味的花燈參展。

現任台灣花燈藝術學會理事長的藍永旗，從事花燈創作多年也是國內大型比賽的常勝軍，他的花燈設計加入不少現代動漫元素，但又不失傳統，做工精緻、色彩繽紛又不流於俗豔，2016年參與台灣元宵燈會的作品「西遊記」獲日本東武集團之邀，在日光市東武小人國常態性展出。

這次參加御殿場「光之角落燈會」，共動員20多名旗下師傅花了3個多月時間完成，配合主辦單位「宇宙、銀河與星空」的展出主題，推出「12星座幻想曲」作品，西洋12星座中融合了東方文化，例如雙子座的造型是以佛陀與惡魔同體，象徵人性的善惡兩面，巧得是藍永旗和今天到場主持點燈儀式的謝長廷同為雙子座，謝長廷仔細端祥星座花燈，似乎對藍永旗的詮釋感到很有趣。

「時之栖」位於海拔400公尺御殿場高原上，腹地達9萬8000多坪，由於鄰近富士山，天氣晴朗時，富士山就近在眼前相當壯觀。冬季的耶誕彩燈展出期間，除了少數的主題設施之外，其他均免費開放給一般民眾參觀，今年展期從26日起至明年3月15日止。

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