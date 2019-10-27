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英貨櫃車39屍命案 司機被控39項過失殺人罪
2019-10-27 01:59:03
〔中央社〕調查39人陳屍冷凍貨櫃車內命案的英國警方今天表示，他們已控告被捕的貨櫃車司機39項過失殺人以及共謀販運人口等罪名。
警方表示，來自北愛爾蘭的25歲司機羅賓森（Maurice Robinson）被控「39項過失殺人、共謀販運人口、共謀協助非法移民以及洗錢罪名。」
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貨櫃由比利時濟布魯治（Zeebrugge）港口出發，跨海抵達英國艾塞克斯（Essex）的泰晤士河港口柏佛利特（Purfleet），貨櫃抵達集運中心後司機羅賓森把貨櫃拖走，約23日凌晨1時30分，羅賓森把車停在華特格雷德工業園區（Waterglade Industrial Park）發現貨櫃內屍體後報警，他隨後被捕。
艾塞克斯警方表示，羅賓森預定28日首次出庭。
另有3人因涉及本案在英國境內被捕，涉嫌共謀販運人口及過失殺人，3人目前仍遭羈押。他們包括居住在英格蘭西北部瓦林登（Warrington）的38歲男子和38歲女子，據稱兩人是夫婦。據悉，女子是那輛卡車的法定所有人。
另一名48歲北愛爾蘭男子也被拘押。
愛爾蘭警方今天宣布，他們在都柏林港逮捕一名20出頭的北愛爾蘭男子。