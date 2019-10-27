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美參議員：參與中共攻擊香港爭取自由的人 都應禁止來美國

美國共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）在推特表示，任何參與中國共產黨攻擊香港爭取自由的人，都應該被禁止來美國，並凍結他們在美國的資產。（路透）

美國共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）在推特表示，任何參與中國共產黨攻擊香港爭取自由的人，都應該被禁止來美國，並凍結他們在美國的資產。（路透）

2019-10-27 00:35:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」示威活動延燒，卻傳出有不少香港人及表態支持香港的人遭到中共打壓、霸凌。對此，美國共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）在推特表示，任何參與中國共產黨攻擊香港爭取自由的人，都應該被禁止來美國，並凍結他們在美國的資產。

香港抗爭持續延燒，日前美國職籃（NBA）火箭隊總管莫雷發言挺香港爭取自由，卻引發中國強烈抗議；在電競大賽的世界賽事中，也發生有香港選手為香港發聲，卻因中國因素遭打壓的事件，讓不少美國人開始關心反送中一事。

對此，美國參議員柯頓（Tom Cotton）日前在推特發文說，任何參與共產黨，攻擊支持香港爭取自由的人，在美國的資產都應該被凍結，應禁止他們來美國。

在柯頓推文下方，不少美國網友留言說，「這是個好消息，感謝參議員」、「100％同意您」、「這是個非常聰明的點子」、「這是我聽過最好的建議」；也有不少香港網友留言「非常感謝你的支持」、「感謝你和香港站在一起」。

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