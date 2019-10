美參議員：參與中共攻擊香港爭取自由的人 都應禁止來美國

2019-10-27 00:35:22

〔即時新聞/綜合報導〕香港「反送中」示威活動延燒,卻傳出有不少香港人及表態支持香港的人遭到中共打壓、霸凌。對此,美國共和黨參議員柯頓(Tom Cotton)在推特表示,任何參與中國共產黨攻擊香港爭取自由的人,都應該被禁止來美國,並凍結他們在美國的資產。

香港抗爭持續延燒,日前美國職籃(NBA)火箭隊總管莫雷發言挺香港爭取自由,卻引發中國強烈抗議;在電競大賽的世界賽事中,也發生有香港選手為香港發聲,卻因中國因素遭打壓的事件,讓不少美國人開始關心反送中一事。

對此,美國參議員柯頓(Tom Cotton)日前在推特發文說,任何參與共產黨,攻擊支持香港爭取自由的人,在美國的資產都應該被凍結,應禁止他們來美國。

在柯頓推文下方,不少美國網友留言說,「這是個好消息,感謝參議員」、「100%同意您」、「這是個非常聰明的點子」、「這是我聽過最好的建議」;也有不少香港網友留言「非常感謝你的支持」、「感謝你和香港站在一起」。

Anyone who participates in the Chinese Communist Party’s attack on the freedoms of Hongkongers should have their U.S. assets frozen and should be barred from traveling to the United States. https://t.co/PO0NbL3awK