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15億美元打造「吉他旅館」 美國佛州正式營業

美國硬石集團斥資15億美元打造，以齊柏林飛吉他手吉米‧佩奇的吉他造型為靈感的「吉他旅館」，24日在佛羅里達州薩米諾爾部落正式開幕。（歐新社）

美國硬石集團斥資15億美元打造，以齊柏林飛吉他手吉米‧佩奇的吉他造型為靈感的「吉他旅館」，24日在佛羅里達州薩米諾爾部落正式開幕。（歐新社）

2019-10-26 21:22:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國硬石集團（Hard Rock）斥資15億美元（約新台幣458億元）打造，以齊柏林飛船（Led Zeppelin）吉他手吉米‧佩奇（Jimmy Page）的吉他造型為靈感的「吉他旅館」（The Guitar Hotel），24日在佛羅里達州薩米諾爾部落（Seminole Tribe）正式開幕。

綜合媒體報導，美國硬石集團耗資15億美元建造，全球獨一無二的「吉他旅館」共有36個樓層、高達137公尺，旅館內有超過600個房間，還設有巨型游泳池與瀉湖、零售商店、餐廳與賭場，24日在佛州薩米諾爾部落開張後，隨即成為當地醒目的地標，硬石國際集團執行長艾倫（Jim Allen）對此表示，「硬石集團就是以吉他作為品牌商標，那我想為何不蓋一間旅館呢？如果我們設計出一棟形狀像吉他的旅館不是超酷的嗎？」

至於「吉他旅館」造型是參考哪位樂手的的吉他作為藍本，艾倫表示，「這座吉他旅館的形狀是通用的，並非完全是吉米‧佩奇的那把吉普森「萊斯‧保羅」（Gibson Les Paul），或某位特定知名樂手的吉他」，然而，艾倫也指出，「硬石集團與吉普森、佩吉有緊密的關係，旅館和賭場內有擺設許多與齊柏林飛船相關的藝術品」。最後，艾倫強調，「硬石集團旗下產業廣佈全球，『吉他旅館』是由吉米‧佩奇提出的想法，如今如佩奇所言，這真的酷斃了！」

硬石國際集團執行長艾倫強調，「硬石集團旗下產業廣佈全球，『吉他旅館』是由吉米‧佩奇提出的想法，如今如佩奇所言，這真的酷斃了！」（歐新社）

硬石國際集團執行長艾倫強調，「硬石集團旗下產業廣佈全球，『吉他旅館』是由吉米‧佩奇提出的想法，如今如佩奇所言，這真的酷斃了！」（歐新社）

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