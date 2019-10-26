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奇葩！英國發明「蛋蛋按摩浴缸」 網友熱議：煮溫泉蛋？

英國近日推出男性專屬的「蛋蛋按摩浴缸」。（圖擷自Testicuzzi網站）

英國近日推出男性專屬的「蛋蛋按摩浴缸」。（圖擷自Testicuzzi網站）

2019-10-26 17:06:15

〔即時新聞／綜合報導〕上班族回家泡個熱水澡可說是一大享受，但按摩浴缸價格不斐，並非人人家中都能安裝，英國近日推出男性專屬的「蛋蛋按摩浴缸」，讓悶在褲檔裡的子孫袋能夠得到放鬆，這項產品也在網路上掀起熱議。

英國品牌「Testicuzzi」推出一款迷你按摩浴缸，外型設計專屬男性使用，上面還配有矽膠靠枕，只要在浴缸內放入溫熱的水，讓子孫袋舒服地靠在上面，按下開關後，就會開始進行震動按摩。

產品介紹還寫道「對於久坐的上班族或運動員」，這款按摩浴缸一定能撩起你的幻想並撫慰您的男子氣概。除了黑白等基本配色外，連美國總統川普用的「鍍金馬桶」配色也有，且要價新台幣約30萬元。

消息曝光後，吸引大批網友注意，紛紛歪樓留言「會不會漏電...」、「等等變溫泉蛋」、「好像洗頭髮的座位」、「看不懂要怎麼用，感覺很痛」、「這是章魚燒機吧」。

奇特的設計立刻在網路上掀起熱議。（圖擷自Testicuzzi網站）

奇特的設計立刻在網路上掀起熱議。（圖擷自Testicuzzi網站）

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