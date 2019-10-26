中國湖北又傳抄廟滅佛 信徒合法申訴遭警逮捕打壓

中國持續迫害宗教。（擷取自《寒冬》）

2019-10-26 15:07:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年持續擴大迫害宗教力道，外媒披露，當局近期積極在湖北拆除多做佛道廟宇，信徒依法維護自身權利，反遭警方無故逮捕。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，湖北省政府8、9月下令拆除境內所有寺廟，包括始建於清朝、文革被毀後信眾又集資重建的「佛光寺」在內的多所知名廟宇紛紛慘遭毒手，被大批人馬團團包圍並拆成廢墟。

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報導指出，有的信徒為了保全寺廟，早在今年1月就自行先把廟門封上，無奈最終還是難逃強拆命運。此外，有的廟主及信徒欲透過合法管道上訪維權，卻遭警方以「擾亂單位秩序」為由逮捕，廟主遭關押11日，信徒則被拘留5天。

對此，有政府人員私下透露，「黨要取締一切宗教，誰也沒轍，要不是怕外國人說中國沒有人權，早把所有教堂及寺廟拆掉了」，另一名信徒無奈嘆道，「國家政策太狠了，習近平走的就是毛澤東的老路，目的想讓中國人都信他」。

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