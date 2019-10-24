美副總統將演說談中國 學者盼多提與台積極關係

2019-10-24 04:00

〔中央社〕美國副總統彭斯明天將針對中國議題發表演說。美國學者施密特表示，希望將台灣放在美中關係的前列與中心位置，也盼見到演說能有更多美台關係積極內容。

彭斯（Mike Pence）明天上午將在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）舉辦的首屆馬勒克公共服務領袖講座（Frederic V. Malek Public Service Leadership Lecture）上致詞。威爾遜中心指出，彭斯的演說內容將涉及美中未來關係發展。

這是彭斯繼去年10月4日在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）演說後，再一次針對美中關係發表演說。

美國企業研究所（AEI）研究員施密特（Gary Schmitt）今天出席華府智庫「全球台灣研究所」（GTI）研討會後接受訪問，被問到對明天彭斯的演說有何期待時表示，他期望能看到不那麼多關於中國，而是有更多關於台灣的演說。

施密特表示，希望能看到彭斯的演說能更著眼於有利於美國與台灣夥伴關係的內容，將台灣視為中國關係的一個議題，並放置於前面與中心位置。他也期望能見到美國總統或副總統在演說中，談到與台灣關係的積極性。

彭斯去年10月4日在哈德遜研究所演說時，曾痛批北京勸誘3個拉丁美洲國家和台灣斷交轉而承認中國，認為這種做法威脅台灣海峽的穩定，美國加以譴責。他也表示，台灣擁抱民主，為所有中國人民展現一條更好的道路。

他也批評中國在安全以至貿易等領域都展現侵略態勢，並指控中國不懷好意想影響美國期中選舉，干預美國民主政治，並在南海採取魯莽的軍事行動。

彭斯原先預計在6月發表演說，當時媒體曾報導，彭斯將再次針對中國發表強硬談話。但這場演說後來因為美國總統川普與中國國家主席習近平要在稍後於大阪舉行的20國集團（G20）峰會期間會面而延後。（編輯：林治平）

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