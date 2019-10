獨具慧眼 這家小出版社5年內2度挑中日後的諾貝爾獎得主作品

2019-10-23 23:59

〔即時新聞/綜合報導〕英國一間獨具眼光的獨立出版社「菲茲卡拉洛」(Fitzcarraldo),竟可在5年小內挑中2位諾貝爾文學獎的作者作品。《金融時報》分析,小出版商的優勢在於與眾不同的選書品味。

根據《金融時報 》報導,這間新興的小型獨立出版社「菲茲卡拉洛」,創立於2014年,志在創立一個「歐陸風格出版社」,現有職員僅有2人,包含創辦人賈昆(Jacques Testard)。對於在5年的時間內,出版了2位在日後獲得諾貝爾文學獎作家的作品,現年34歲的賈昆表示,他相信風險會得到回報。

賈昆5年前在法蘭克福書展(Frankfurt Book Fair)取得《二手時間》(Second-hand Time)的英語版版權,當時此作並不被主流出版商看好。對當時的「菲茲卡拉洛」來說,這筆3500英鎊(約為台幣14萬)的投資是筆大金額,而就在一年後,為這間小出版社贏回了6位數英鎊的鉅額報酬。

該書的作者正是著有車諾比的悲鳴(Voices from Chernobyl)的白俄羅斯作家斯維拉娜.亞歷塞維奇(Svetlana Alexievich),而她的這本最新著作《二手時間》讓她拿下2015年諾貝爾文學獎。

而今年與2019年得主漢德克同時獲獎的2018年諾貝爾文學獎得主,波蘭女作家奧爾嘉·朵卡萩(Olga Tokarczuk)的小說《Drive Your Plow Over the Bones of the Dead》正是該出版商所簽下的另一本書。

《金融時報》分析,市場小眾的獨立作家被主流市場和出版集團的品味拒絕在門外,而正是如此,堅守獨特風格、挖掘獨立作家,也正是獨立出版社的生存空間。

