獨具慧眼 這家小出版社5年內2度挑中日後的諾貝爾獎得主作品

2019-10-23 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國一間獨具眼光的獨立出版社「菲茲卡拉洛」（Fitzcarraldo），竟可在5年小內挑中2位諾貝爾文學獎的作者作品。《金融時報》分析，小出版商的優勢在於與眾不同的選書品味。

根據《金融時報 》報導，這間新興的小型獨立出版社「菲茲卡拉洛」，創立於2014年，志在創立一個「歐陸風格出版社」，現有職員僅有2人，包含創辦人賈昆（Jacques Testard）。對於在5年的時間內，出版了2位在日後獲得諾貝爾文學獎作家的作品，現年34歲的賈昆表示，他相信風險會得到回報。

賈昆5年前在法蘭克福書展（Frankfurt Book Fair）取得《二手時間》（Second-hand Time）的英語版版權，當時此作並不被主流出版商看好。對當時的「菲茲卡拉洛」來說，這筆3500英鎊（約為台幣14萬）的投資是筆大金額，而就在一年後，為這間小出版社贏回了6位數英鎊的鉅額報酬。

該書的作者正是著有車諾比的悲鳴（Voices from Chernobyl）的白俄羅斯作家斯維拉娜．亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich），而她的這本最新著作《二手時間》讓她拿下2015年諾貝爾文學獎。

而今年與2019年得主漢德克同時獲獎的2018年諾貝爾文學獎得主，波蘭女作家奧爾嘉·朵卡萩（Olga Tokarczuk）的小說《Drive Your Plow Over the Bones of the Dead》正是該出版商所簽下的另一本書。

《金融時報》分析，市場小眾的獨立作家被主流市場和出版集團的品味拒絕在門外，而正是如此，堅守獨特風格、挖掘獨立作家，也正是獨立出版社的生存空間。

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