雞蛋界重女輕男…瑞士禁止「絞碎」小公雞

2019-10-23 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士政府將禁止業者「絞碎」不具經濟價值的小公雞，理由是孵化前鑑定性別的技術以已有所進步。

《美聯社》報導，瑞士政府今（23）日決定，禁止業者「絞碎」剛孵化的小公雞，這項禁令將於明年1月1日生效。

當局表示，比起過去，近年來只有較少的孵化場採取致命「機械方式」銷毀剛孵化的小公雞。

這項禁令是不准「絞碎」小公雞，但仍然允許使用二氧化碳殺死牠們。

瑞士政府說，檢驗雞蛋中小雞性別的方法尚未廣泛使用，但有一些公司和大學正努力開發一種「商用方法」。

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