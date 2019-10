醫師忘記她吃抗凝血藥 女子7天拔10顆牙失血身亡

2019-10-23 20:28

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名女患者,在治療牙周病時,雖然提前告知牙醫帕特爾(Tushar Patel)她正在服用抗凝血藥物,但帕特爾不但在1週內拔除她上排的10顆牙齒,甚至沒有替她將傷口縫合,導致該名患者回家後流血不止、送醫後不幸去世。

綜合外媒報導,該名女患者早在2013年5月就被帕特爾診斷出罹患嚴重牙周病,但她卻在4年後,因「牙齒掉落」才於2017年6月回診;在開始治療牙周病前,這名女患者曾在病歷表上加註她正在服用抗凝血藥物華法林(Warfarin),但帕特爾並未提前告知此藥物對「拔牙」的風險。

擁有30年經驗的帕特爾在為該名女患者治療時,於2017年7月13日及18日,1週內分2次將她上排的10顆牙齒全部拔除,但沒有替她的傷口進行縫合,導致她在18日出血不止;7月19日凌晨,女患者因出血不止在家中昏迷,送醫後仍不治身亡。

據2018年3月出爐的驗屍報告顯示,該名女患者的死因為拔牙部位嚴重出血致死,而導致拔牙嚴重出血的原因為死者生前服用華法林,但她早在治療前「告知」正在服用此藥物,明顯是帕特爾的「醫療疏失」。

最後帕特爾最終因一系列「醫療疏失」被英國牙科總會(General Dental Council)指控8項罪名,遭到停業至少12個月。

