醫師忘記她吃抗凝血藥 女子7天拔10顆牙失血身亡

2019-10-23 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女患者，在治療牙周病時，雖然提前告知牙醫帕特爾（Tushar Patel）她正在服用抗凝血藥物，但帕特爾不但在1週內拔除她上排的10顆牙齒，甚至沒有替她將傷口縫合，導致該名患者回家後流血不止、送醫後不幸去世。

綜合外媒報導，該名女患者早在2013年5月就被帕特爾診斷出罹患嚴重牙周病，但她卻在4年後，因「牙齒掉落」才於2017年6月回診；在開始治療牙周病前，這名女患者曾在病歷表上加註她正在服用抗凝血藥物華法林（Warfarin），但帕特爾並未提前告知此藥物對「拔牙」的風險。

擁有30年經驗的帕特爾在為該名女患者治療時，於2017年7月13日及18日，1週內分2次將她上排的10顆牙齒全部拔除，但沒有替她的傷口進行縫合，導致她在18日出血不止；7月19日凌晨，女患者因出血不止在家中昏迷，送醫後仍不治身亡。

據2018年3月出爐的驗屍報告顯示，該名女患者的死因為拔牙部位嚴重出血致死，而導致拔牙嚴重出血的原因為死者生前服用華法林，但她早在治療前「告知」正在服用此藥物，明顯是帕特爾的「醫療疏失」。

最後帕特爾最終因一系列「醫療疏失」被英國牙科總會（General Dental Council）指控8項罪名，遭到停業至少12個月。

Woman bled to death after dentist pulled out ten of her teeth https://t.co/iDNeyBXF8b — The Sun （@TheSun） 2019年10月22日

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