疑玩手榴彈玩到爆炸 烏克蘭2男慘死街頭

2019-10-23 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭首都基輔（Kiev）市中心昨日（22日）晚間驚傳爆炸聲響，造成2名男子死亡，1名女子受傷送醫，據初步調查，爆裂物是一顆手榴彈。

綜合外媒報導，在昨晚約11點，基輔市中心的一家咖啡店發生爆炸事故，2名男子當場被炸死，1名女子受爆炸碎片波及送醫。據目擊者聲稱，2名男子當時在咖啡廳外聊天、把玩手榴彈，彼此沒有爭執跡象，卻突然發生爆炸。

烏克蘭警方到場調查後，證實爆裂物是一顆手榴彈，據報導聲稱，其中一名男子的身分疑似是軍人，但警方並未證實，該案事發經過仍待調查。

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